  4. Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
23.12.2025 22:45 – FT 1 : 4
Спортинг Лиссабон
Португалия
24 декабря 2025, 00:49 | Обновлено 24 декабря 2025, 01:01
14
0

Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка

Витория Гимараеш сумела ответить только одним забитым голом

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 декабря состоялся заключительный матч 15-го тура чемпионата Португалии.

Лиссабонский Спортинг одержал разгромную победу над Виторией Гимараеш (4:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в матче забивали Тринкау, Иоаннидис, Кастильо (автогол) и Араухо – у зелено-белых львов, а у гостей отличился Арканжо.

Спортинг оторвался от Бенфики на 3 очка и продолжает преследование Порту, который лидирует в чемпионате.

Лидеры в Португалии: Порту (43 очка), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага (25), Фамаликау (23).

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 23 декабря

Витория Гимараеш – Спортинг – 1:4

Голы: Арканжо, 46 – Тринкау, 32, Иоаннидис, 42, Кастильо (автогол), 63, Араухо, 79

Удаление: Нелсон Оливейра, 87 (Витория)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 15 14 1 0 33 - 4 29.12.25 22:15 Порту - АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту 43
2 Спортинг Лиссабон 15 12 2 1 42 - 8 28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 38
3 Бенфика 15 10 5 0 31 - 8 28.12.25 20:00 Брага - Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия 35
4 Жил Висенте 15 7 5 3 19 - 9 28.12.25 17:30 Арока - Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте 26
5 Брага 15 7 4 4 26 - 13 28.12.25 20:00 Брага - Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 25
6 Фамаликау 15 6 5 4 18 - 10 27.12.25 20:00 Фамаликау - Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту 23
7 Морейренсе 15 6 3 6 21 - 24 03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 21
8 Витория Гимараеш 15 6 3 6 16 - 21 28.12.25 17:30 Каза Пия - Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 21
9 Эшторил 15 4 5 6 23 - 25 27.12.25 22:30 Эшторил - Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока 17
10 Риу Аве 15 3 8 4 19 - 24 28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве 17
11 Алверка 15 5 2 8 15 - 23 27.12.25 22:30 Эшторил - Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве 17
12 Насьонал 15 4 4 7 17 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал 16
13 Санта Клара 15 4 4 7 11 - 15 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 16
14 Эштрела Амадора 15 3 6 6 17 - 22 27.12.25 20:00 Фамаликау - Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал 15
15 Каза Пия 15 3 4 8 16 - 29 28.12.25 17:30 Каза Пия - Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия 13
16 Арока 15 3 4 8 15 - 37 28.12.25 17:30 Арока - Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока 13
17 Тондела 15 2 3 10 9 - 27 03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 9
18 АВС 15 0 4 11 11 - 39 29.12.25 22:15 Порту - АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте 4
Полная таблица

чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Порту Бенфика Витория Гимараеш Максимилиано Араухо автогол Фотис Иоаннидис Франсишку Тринкау Нелсон Оливейра удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
