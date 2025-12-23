23 декабря, свою встречу в чемпионате Португалии проведут Витория Гимараеш – Спортинг. Матч начнется в 22:45 по киевскому времени.

Витория Гимараеш

«Завоеватели» крепкие середняки португальского футбола, им сложно конкурировать с местными грандами, но иногда они пробиваются в еврокубки. Команда идет пока седьмой в турнирной таблице, отставание от первого квартета составляет 5 очков, при одной игре в запасе.

В последнем туре клуб сумел одержать важную выездную победу над Риу Аве – 1:0, чем продолжил серию без поражения до четырех матчей, за этот отрезок удалось набрать 10 очков. Важно отметить, что во время упомянутого удачного отрезка, команда еще ни разу не пропустила. Предстоящую встречу пропустят Бени, из-за вызова в сборную, травмированы Густаво и Ривас Вионди.

Спортинг

Лиссабонский клуб ставит перед собой привычно высокие цели, в первую очередь, выиграть чемпионат, где надо конкурировать с Порту и Бенфикой. Пока Спортинг идет вторым в турнирной таблице, отставание от лидера составляет пять очков. В последнем туре, удалось разгромить в родных стенах аутсайдер АФС со счетом 6:0, так серия без поражений в чемпионате достигла десяти матчей.

Спортинг еще играет в Лиге чемпионов, где плотно держится в зоне плей-офф, занимая 14 строчку, здесь даже до топ-8 не так далеко, всего два очка. Календарь в концовке Этапа лиги сложный, домашняя встреча против ПСЖ и выездная встреча против Атлетик Бильбао. Сразу восемь футболистов пропустят этот матч, Катаму и Диоманде вызваны в свои африканские сборные, а Браганса, Дебаст, Гонсалвеш, Морита, Кенда и Сантуш травмированы.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды устроили настоящую зарубу на стадионе Гимараеша, сыграв 4:4, а дома Спортинг одержал 2:0.

Прогноз

Гости фавориты этой встречи, как не крути, по статусу Спортинг выше, да и в целом сильнее. В родных стенах Гимараеш точно способен отобрать очки у любого соперника. Я жду напряженного матча, который может завершиться с любым исходом.

У гостей больше шансов на итоговый успех, но я рискну поставить на обмен забитыми мячами за сладкие 2,14.