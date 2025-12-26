Кто заменит Алонсо? В Реале готовятся к изменениям
Суперкубок Испании станет ключевым моментом сезона
Альваро Арбелоа может стать главным тренером «Реала», если Хаби Алонсо покинет пост.
По информации ESPN, будущее Алонсо на позиции наставника команды остаётся под вопросом. Суперкубок Испании в статье называют «ключевым моментом сезона».
Источники внутри клуба отмечают Арбелоа как наиболее вероятного преемника Хаби. В настоящее время Альваро руководит второй командой «бланкос».
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка после 18 туров. В полуфинале Суперкубка Испании команда встретится с «Атлетико».
