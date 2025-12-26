Кто заменит Алонсо? В Реале готовятся к изменениям

Альваро Арбелоа может стать главным тренером «Реала», если Хаби Алонсо покинет пост.

По информации ESPN, будущее Алонсо на позиции наставника команды остаётся под вопросом. Суперкубок Испании в статье называют «ключевым моментом сезона».

Источники внутри клуба отмечают Арбелоа как наиболее вероятного преемника Хаби. В настоящее время Альваро руководит второй командой «бланкос».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка после 18 туров. В полуфинале Суперкубка Испании команда встретится с «Атлетико».