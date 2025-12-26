ФОТО. Винус Уильямс вышла замуж за Андреа Прети. Серена посетила свадьбу

45-летняя американка Винус Уильямс, которая за карьеру выиграла семь турниров Grand Slam, вышла замуж за итальянского актера Андреа Прети.

Свадьба состоялась во Флориде (США) на прошлых выходных. Свадьбу организовала Дженнифер Забински из JZ Events. На мероприятии присутствовала сестра Винус Серена.

Уильямс и Прети познакомилась в 2024 году на Неделе моды в Милане. После Винус и Андреа разговорились и начали активно переписываться. 31 января 2025 года Прети сделал Уильямс-старшей предложение.

