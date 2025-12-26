Салах разгневал мусульманских болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах подвергся критике со стороны мусульманских болельщиков за публикацию поздравления с Рождеством.

Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Х фото своих дочерей на фоне рождественской елки и подписью: «Счастливого Рождества».

В комментариях к посту часть фанатов заявили, что форвард «Ливерпуля» не должен был поздравлять католиков с религиозным праздником, и обвинили футболиста в неуважении собственной веры.

При этом Салах получил и множество сообщений с поддержкой как от мусульман, так и от представителей других конфессий. Болельщики отметили человечность поступка египтянина.