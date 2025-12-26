Салах разгневал мусульманских болельщиков
Нападающий Ливерпуля и сборной Египта подвергся критике
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах подвергся критике со стороны мусульманских болельщиков за публикацию поздравления с Рождеством.
Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Х фото своих дочерей на фоне рождественской елки и подписью: «Счастливого Рождества».
В комментариях к посту часть фанатов заявили, что форвард «Ливерпуля» не должен был поздравлять католиков с религиозным праздником, и обвинили футболиста в неуважении собственной веры.
При этом Салах получил и множество сообщений с поддержкой как от мусульман, так и от представителей других конфессий. Болельщики отметили человечность поступка египтянина.
❤️ #MerryChristmas pic.twitter.com/ioj3YlaPdc— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2025
