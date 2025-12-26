Реал готовит изменения в защите – подробности трансферов

«Реал» намерен усилить линию центральной защиты.

Клуб из Мадрида анализирует трансферный рынок, подбирая футболистов, способных закрыть эту позицию. При этом переходы в зимнее трансферное окно считаются маловероятными.

Ранее появлялась информация, что «сливочные» изучают варианты с Дайо Упамекано из «Баварии» и Ибраимой Конате из «Ливерпуля», чьи контракты завершаются по окончании сезона. Однако, как сообщает ESPN, вероятность этих сделок практически сведена к нулю.

Что касается защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, то сам футболист был бы не против переезда в Мадрид, однако в «Реале» не рассматривают его кандидатуру.

В то же время скаутская служба мадридского клуба высоко оценила двух центральных защитников – Жереми Жаке из «Ренна» и Нико Шлоттербека, представляющего дортмундскую «Боруссию».

Французский игрок привлек внимание представителей «Реала» еще во время чемпионата Европы U19, и с тех пор клуб продолжает внимательно следить за его прогрессом.