Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал готовит изменения в защите – подробности трансферов
Испания
26 декабря 2025, 02:42 |
65
0

Реал готовит изменения в защите – подробности трансферов

Мадридский клуб ищет усиление обороны

26 декабря 2025, 02:42 |
65
0
Реал готовит изменения в защите – подробности трансферов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» намерен усилить линию центральной защиты.

Клуб из Мадрида анализирует трансферный рынок, подбирая футболистов, способных закрыть эту позицию. При этом переходы в зимнее трансферное окно считаются маловероятными.

Ранее появлялась информация, что «сливочные» изучают варианты с Дайо Упамекано из «Баварии» и Ибраимой Конате из «Ливерпуля», чьи контракты завершаются по окончании сезона. Однако, как сообщает ESPN, вероятность этих сделок практически сведена к нулю.

Что касается защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, то сам футболист был бы не против переезда в Мадрид, однако в «Реале» не рассматривают его кандидатуру.

В то же время скаутская служба мадридского клуба высоко оценила двух центральных защитников – Жереми Жаке из «Ренна» и Нико Шлоттербека, представляющего дортмундскую «Боруссию».

Французский игрок привлек внимание представителей «Реала» еще во время чемпионата Европы U19, и с тех пор клуб продолжает внимательно следить за его прогрессом.

По теме:
Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Лучше Исака и Салаха: как Экитике становится главным бомбардиром Ливерпуля
Арсенал – лидер АПЛ на Рождество. Кто был первым в прошлом сезоне?
Нико Шлоттербек Дайо Упамекано Ибраима Конате Марк Гехи Бавария Ливерпуль Реал Мадрид Ренн Боруссия Дортмунд
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Футбол | 25 декабря 2025, 13:17 3
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме

Артем частично вернулся к тренировкам и может сыграть уже в следующем матче

ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой
Футбол | 25 декабря 2025, 22:16 4
ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой
ФОТО. Мудрик эпично потроллил Трубина после его фотосессии с женой

Мудрик оставил комментарий под публикацией семейства Трубиных

ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Футбол | 26.12.2025, 00:28
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Футбол | 25.12.2025, 09:20
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 3
Биатлон
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем