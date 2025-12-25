Лучше Исака и Салаха: как Экитике становится главным бомбардиром Ливерпуля

Для «Ливерпуля» текущий сезон становится разочаровывающим. Одной из главных претензий к «красным» является то, что их громкие подписания на трансферном рынке пока не оправдали ожиданий, хотя Флориан Вирц и Милош Керкез показали некоторый прогресс в последние недели.

При этом новичок, который адаптировался лучше всех, вызывал больше всего вопросов на момент его подписания. Уго Экитике провел отличный сезон за «Айнтрахт» до перехода в «Ливерпуль», но, учитывая его трудности в «ПСЖ», француз считался менее надежным вариантом усиления состава по сравнению с Вирцем и Александром Исаком, у которого большой опыт выступлений в АПЛ.

Тем не менее Экитике является одним из лучших игроков «красных» в этом сезоне, и это мнение еще больше укрепилось после того, как он оформил дубли в двух матчах подряд, а потом забил «Тоттенхэму». Экитике забил уже 11 голов во всех турнирах текущего сезона, включая 8 в Премьер-лиге.

В первых 10-ти матчах АПЛ в стартовом составе 23-летний нападающий забил 7 мячей – такой же результат был у Мохамеда Салаха после перехода к мерсисайдцам. Больше голов в первых 10-ти стартах за «Ливерпуль» в Премьер-лиге забивал только Даниэль Старридж – 8.

Француз в среднем забивает 0,72 гола (без учета пенальти) за матч в АПЛ. Из игроков, сыгравших не менее 500 минут в этом сезоне, только Эрлинг Холанд имеет лучший показатель (1,05). Это особенно впечатляет, если учесть, что Экитике далеко не всегда выходит на поле в стартовом составе. К тому же ему нужно адаптироваться в команде, которая проводит очень нестабильный сезон.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Несмотря на подписание молодого форварда, «красные» продолжали охоту на Исака и в итоге оформили рекордный для АПЛ трансфер на 145 млн евро. За француза тоже заплатили немало (95 миллионов), но считалось, что именно швед станет главной угрозой мерсисайдцев на острие атаки. Но пока все получается наоборот: у Исака всего 3 гола за «Ливерпуль» во всех турнирах, у Экитике – 11.

Возможно, на результативность игроков повлиял их переход в новый клуб. Трансфер Экитике прошел практически без проблем – не было затяжных переговоров, а сам игрок провел большую часть предсезонной подготовки в новой команде. У Исака такой подготовки практически не было после неудачного завершения его пребывания в «Ньюкасле».

Исак даже не тренировался толком со своими новыми одноклубниками до первого международного перерыва в сентябре. Рано или поздно швед освоится и начнет забивать, но француз доказывает, что прямо сейчас именно он является главным бомбардиром «Ливерпуля», пока Исак страдает, а Салах – скандалит.

Результативность Экитике – это не просто везение или стечение обстоятельств. Он впечатлял с самого начала, забив в дебютном матче за «красных» в Суперкубке Англии, а затем снова отличившись в первом матче Премьер-лиги против «Борнмута». Экитике выходил в стартовом составе в каждом из первых пяти матчей мерсисайдцев в АПЛ – и во всех они победили.

Он также вышел на замену и забил победный гол в матче 3-го раунда Кубка лиги против «Саутгемптона», но получил ненужную красную карточку, а вместе с ней и дисквалификацию на поединок против «Кристал Пэлас», который «Ливерпуль» проиграл.

Это поражение стало началом резкого спада «красных», полностью перевернув ход их сезона. За несколько недель они прошли путь от лидера с отрывом в 5 очков до нижней половины таблицы, проиграв 6 из 7 матчей Премьер-лиги, начиная с игры против «Кристал Пэлас».

Чтобы показать, насколько влиятельным был Экитике, стоит отметить, что мерсисайдцы выиграли 8 матчей АПЛ, в которых он выходил в стартовом составе, и только 1, когда он не играл или выходил на поле со скамейки запасных. Кроме того, в среднем они забивают 2 гола за матч, когда он выходит в стартовом составе, по сравнению с 1 голом за игру, когда он начинает ее в запасе.

Экитике – лучший бомбардир «Ливерпуля» в текущем сезоне, но он не только забивает голы. Еще в «Айнтрахте» было заметно, что француз любит и умеет обращаться с мячом. Только 3 игрока из ведущих европейских лиг совершили больше проходов к воротам с мячом, чем он в прошлом сезоне.

В нынешней кампании он входит в пятерку лучших игроков АПЛ по этому показателю. Несмотря на то, что формально Экитике является центральным нападающим, он любит смещаться на фланг для получения мяча. Француз достаточно подвижный: фактически он появляется во всех зонах на половине поля соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Экитике не только завершает атаки, но и помогает в их развитии: в текущем сезоне Премьер-лиги он в среднем совершает 37,6 касаний мяча за 90 минут. Это второй лучший показатель среди всех форвардов АПЛ после Жоао Педро из «Челси» (45,6).

В минувшей кампании француз забил 14 мячей за «Айнтрахт» в Бундеслиге при показателе ожидаемых голов 19,2. Это был один из самых больших «недоборов» голов среди всех игроков из топ-лиг. В текущем сезоне Премьер-лиги Экитике забил 8 мячей при показателе ожидаемых голов в 4,24. Больший овеперформанс по xG показали только Морган Роджерс из «Астон Виллы» и Фил Фоден из «Манчестер Сити».

Еще одна вещь, которую Экитике сохранил со времен «Айнтрахта», – это способность набирать впечатляющие показатели ожидаемых голов без учета пенальти, демонстрируя, насколько хорошо он умеет занимать опасные позиции. В прошлом сезоне у него был третий по величине показатель xG по ударам без учета пенальти в пяти ведущих европейских лигах (19,2).

В нынешней кампании только у пяти игроков в Премьер-лиге показатель ожидаемых голов за матч выше, чем у него (0,44). Возможно, главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту было сложно понять, как максимально эффективно использовать Исака и Вирца, но, похоже, ему удалось относительно легко вписать Экитике в свою команду, что является заслугой как его самого, так и усилий игрока.

И, что самое главное, француз может выйти на еще более высокий уровень, учитывая, что ему только 23 года. Судя по всему, дела у «красных» понемногу налаживаются. Им понадобится гораздо больше побед, чтобы полностью вернуться на прежний путь, но такая форма Экитике, безусловно, должна в этом помочь. Можно лишь представить, на что он будет способен, когда мерсисайдцы начнут показывать тот уровень игры, которого от них ждут с начала сезона.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst