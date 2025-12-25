Свободные агенты на 2026 год: кто еще может заиграть в топовых чемпионатах?

В футболе клубный сезон в самом разгаре и даже сборные из Африки пытаются привлечь к себе внимание. Не так долго осталось к концу года, а это не только праздничное настроение и множество волшебства, а также открытие трансферного окна. Многие фанаты не любят данное время, потому как уровень слухов зашкаливает и обсуждать их вообще не хочется по разным причинам. Одна из них: твой любимый клуб вроде бы знатно усиливается, а на деле пшик, потому разочарованию нет предела. Да и чрезмерный поток новостей в стиле «перешел–не перешел–ну почти перешел» действительно надоедает.

Зимой по традиции активность на трансферном рынке не самая высокая и в этом сезоне вряд ли будет иначе. Чтобы не писать материал просто абы был, проведен анализ хотелок разных клубов, а также их потребности, ведь еще играть много, а травмированных достаточно немало, как у топов, так и у середняков. Ну и немного инсайдов от западной прессы тоже не помешает, потому погнали разбираться, что же может быть интересного на трансферном рынке уже в 2026-м году.

Слухи: все же немного стоит обсудить и их!

Пусть многим и не нравится обсуждение переходов, которые вряд ли состоятся, но есть все же достойные внимания слухи. Формируются они в основном исходя из потребностей разных команд, ведь в последнее время нет таких клубов, желающих просто удивить общественность и потратить горы денег на одну суперзвезду. Даже Саудовская Аравия уже берет качеством, за редким исключением.

Если уж и вспомнились шейхи, начать стоит с них. В последнее время частенько поступает информация о том, что многие игроки Саудовской Про-Лиги не планируют продлевать контракт и желают вернуться в Европу. Слух №1, который касается ухода из чемпионата Саудовской Аравии ряда игроков, пока никем и ничем не подтвержденный. Но если взглянуть на контракты футболистов – следующим летом свободными агентами станет большое количество игроков и чуть ли не все являются легионерами. Самые известные из них: Рубен Невеш, Фабиньо, Франк Кессиэ, Марцело Брозович, Садио Мане, Карим Бензема, Калиду Кулибали, Н’Голо Канте, Иньиго Мартинес. Вот это компания! Пусть игроки уже возрастные, но однозначно усилили бы даже топ-клубы, которым нужно заменить травмированных. К примеру, Кулибали и Канте добавили бы «Реалу» глубины, Мане и Бензема заиграли бы в Серии А, а Невеш – в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Невеш

Теперь по тем командам, кто действительно планирует усилиться:

🔹 Вспомнив «Реал», действительно стоит добавить их в список, потому как травмированных очень много. Нужны крайние защитники, кто-то в центр полузащиты. Почему «Реал» вряд ли кого-то подпишет? Не сильно мадридцы любят закупаться зимой, да и пока непонятные конфликты Хаби Алонсо с руководством и игроками не позволяет разгоняться. Своих игроков могут отдать (как уже сделали с Эндриком), а усилятся игроками академии – так делали уже не раз.

🔹 Половина АПЛ. С каждым туром в Премьер-лиге все интереснее и заметно, что только несколько команд полностью уверены в своем составе, а вот «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест и «Сандерленд» точно парочку отличных игроков бы приобрели. Тройка аутсайдеров тоже желает, но к ним особо никто и не приедет.

🔹 «Милан» и «Рома» могут обменяться форвардами, да и уже закинули удочки в адрес бразильской Серии А, где завершился сезон и многие контракты у неплохих игроков. «Комо» снова поглядывает в сторону Ла Лиги, особенно на игроков «Вильярреала», «Валенсии» и любой из академий топ-команд – Фабрегас знает, где брать недорого, с толком и в любое трансферное окно

🔹 В чемпионате Португалии стабильно активные игроки на рынке всегда одни и те же: «Спортинг», «Порту», «Бенфика», в основном в сторону распродажи. Однако вряд ли будут щедрыми, ведь в нынешнем сезоне конкуренция за чемпионство максимальная. Традиционно помогут крупные суммы денег, а потенциальные игроки на выход: Анатолий Трубин, Антониу Силва, Педру Гонсалвеш, Саму, Виллиам Гомес. Эти фамилии чаще всего мелькали в прессе. Кроме того, Порту уже подписал Тиаго Силву, которому пусть и 41, все равно принесет пользу.

🔹 ПСЖ отбивается от МЮ и «Баварии», не желая продавать Илью Забарного, однако верится с трудом, что инсайды о его продаже хоть немного близки к реальности. Правда и о Де Лигте так говорили, который в свое время ценился на рынке чуть ли не единственным достойным центральным защитником.

Планируют закупиться: «Интер Майами», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», но это неточно, так как они всегда фигурируют среди трансферных слухов. Также могут проявить активность и «Фламенго» с «Палмейрасом», однако эти ребята предпочитают внутренний рынок или толковых ветеранов, оставшихся без внимания в топ-клубах. Таких пока маловато, ведь и самим топ-клубам они пригодятся, за редким исключением. В «Барселоне» говорят об интересе к Тер-Штегену и Кристенсену – это реально, хотя оба не желают покидать каталонцев.

В УПЛ особых перемен ждать не стоит, особенно в плане подписания звездных новичков. Скорее всего более сильные будут забирать толковых игроков у слабых, а там уж как повезет. Бабукара Фаала сватают в ЛНЗ и «Карпаты», а также черкасский клуб хочет усилиться по несколько игроков на каждую позицию. Деньги есть, ведь продали Проспера Оба в «Шахтер». Илира Краснича и Линдона Эмерллаху уже подписало «Полесье». Самое веселое из разряда слухов: Шаперенко переходит в «Жирону». Также туда отправляют Александра Пищура из «Дьера». Очень интересует многих Арсений Батагов и не зря – хорошо играет сейчас ведь.

Свободные агенты: без контракта сидят, но играть еще хотят!

Перед этим зимним трансферным окном в качестве свободных агентов пребывает не так много топовых звезд. Это и не странно, потому как проекты США и Саудовской Аравии не захлопнулись, как когда-то Китая с Индией, и играть есть где. Тем более, приятно лицезреть возвращение игроков в родную гавань – есть же в этом что-то сказочное.

На данный момент топ-3 лучших свободных агента на рынке:

1. Рик Карсдорп – один из самых талантливых защитников поколения провел блестящую карьеру в «Фейеноорде» и заслужил вызов в «Рому», где и «потух». В первых сезонах игрок не справился с эмоциями и почти не попадал в состав, а как вышел на поле, получил серьезную травму мениска. Неудачи продолжились: возвращение после повреждения обошлось еще дороже, а именно «крестами». Карсдорп пропустил весь сезон, но не сдался и вернулся. Ирония судьбы: Рик возвращался в «Фейеноорд», чтобы получить игровую практику и был успешен, после чего уже стал основным в «Роме» и обыграл свою родную команду в финале Лиги Конференций. Дальше поссорился с Жозе Моуриньо и подпортил отношения с «Фейеноордом», подписав контракт с ПСВ. Уж очень хотел играть видимо, что решился на такой поступок – а теперь куда?

2. Пако Алькасер – отличный старт карьеры испанца немного затмил переход в «Барселону», где Пако проиграл конкуренцию и не так часто выходил на поле. Дальше переехал в дортмундскую «Боруссию», где в первый сезон забил 18 голов, после решил вернуться в «Вильярреал», где вообще мало что получалось. В последнее время поигрывал в ОАЭ, но не скрывает, что хочется вернуться на родину – «Жирона» забирай!

3. Эммануэль Деннис – быстрый и техничный форвард начинал в луганской «Заре» и всего за один сезон заслужил перейти в «Брюгге». Далее куда только не заносила судьба нигерийца, но в свои 28 он явно еще достоин поиграть в Европе.

В топ также входили Ренан Лоди и Серхио Регилон, но они уже нашли себе новые клубы. Лоди подписал контракт с Атлетико Минейро (Бразилия), а Серхио – с Интер Майами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рик Карсдорп

Также стоит упомянуть: Алекса Окслейд-Чемберлейна, Хуана Берната, Рафинья, Тьемуэ Бакайоко, Лэйвин Курзава, Педриньо, Педро Лукас. Еще не завершили карьеру такие известные игроки, как: Жерар Деулофеу, Лоренцо Инсинье, Уго Мальо, Роберто Сориано, Аарон Рэмзи, Димитри Пайе, Дуглас Коста, Андре Айю, Диего Коста и даже Марио Балотелли.

Все никак не оправится от травмы морально и физически Микаил Антонио, а Неймар если и сделает операцию, то скорее всего пропустит ЧМ-2026, да и смысла продолжать карьеру тоже не будет. Если им же и верить, все еще хочется поиграть, причем на высшем уровне.

Пока без клуба и известные украинским фанатам бразильцы Алекс Тейшейра и Исмаили, а также Иван Ордец, Сергей Кривцов, Максим Кучерявый.

Истекающие контракты: лето 2026 будет жарким?

Если футболисты, которые сейчас пребывают в статусе свободного агента, не найдут себе команду, летом это сделать будет еще сложнее. Прямо сейчас очень много игроков с истекающим контрактом, причем весьма качественных и способных усилить кого угодно. Осталось еще много времени, потому большинство точно подпишет новый контракт, но об этом можно поговорить уже потом, а сейчас просто список лучших игроков с истекающими контрактами на момент написания статьи:

🔸 Марк Геи – лидер «Кристал Пэлас», которого прошлым летом не отпустили в «Ливерпуль», скорее всего туда все-таки переберется, но в будущем. Отличный центральный защитник, интересующий также «Реал», «Интер» и многих других: и не странно, бесплатно ведь может достаться!

🔸 Ибраима Конате – и этот защитник в планах «Реала», но после ужасного старта сезона интерес стал меньше. Если верить английским таблоидам, «Ливерпуль» все же пытается договориться с Конате о продлении контракта, но на своих условиях, что не устраивает игрока, требующего повышение зарплаты.

🔸 Душан Влахович – вот кто точно не будет продлевать контракт, ведь сербу давно не нравится его положение в «Ювентусе». Правда может что-то поменялось? Если туринцы не продадут Душана уже сейчас, летом уйдет бесплатно. А как сейчас продать, если он травмирован? Дилемма, однако.

🔸 Майк Меньян – «Милан» в очередной раз рискует остаться без высококлассного вратаря, причем в этот раз все на пользу «россонери»: ПСЖ обещали Майку место в составе, но купили Шевалье. Маньян не против остаться в «Милане», но встревожен ситуацией и не понимает, почему его не ценят.

🔸 Бернарду Силва – опытный португалец усилит любую команду и даже спорить не стоит! В «Манчестер Сити» он получает нормальное количество минут, все еще в сборной, потому кто хочет усилиться прямо сейчас за 10–20 миллионов евро, пора договариваться с «горожанами».

Очень востребованным лотом на рынке считается Виталий Миколенко и это не преувеличение. «Эвертон» еще в октябре заявил, что игрока можно забирать за 50 миллионов и никто даже слова не скажет. Пока все в ожидании, ведь «ириски» и контракт с Миколенко не продлевают. А зря, после 1 января можно предварительно договориться о контракте и тогда уже вряд ли удастся что-то сделать. «Бавария» не против забрать Виталия бесплатно, того же мнения и «Реал» – вроде бы даже это не слухи, потому стоит присмотреться.

Среди интересных персон с истекающим контрактом: Брандт, Горетцка, Левандовски, Каземиро, Дибала, Коке, Карвахаль, Поуп, Мане, Икарди, Де Врей, Нойер, Зоммер, Мхитарян. Достойный выбор игроков, потому следим за трансферным рынком.