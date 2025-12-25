Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Как стало известно Sport.ua, житомирское Полесье уже подписало 25-летнего хавбека сборной Косово Илира Красничи из Колоса.

Презентация игрока ожидается в ближайшее время – под Новый год.

Пока что неизвестно, сколько Полесье заплатило Колосу за Илира. Ранее сообщалось о сумме в два миллиона евро, а Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион.

Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027. В сезоне 2025/26 Илир отыграл 14 матчей в УПЛ и отметился одним забитым голом.

25 декабря Полесье официально сообщило о трансфере еще одного игрока сборной Косова – Линдона Эмерлаху.