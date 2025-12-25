Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 14:22 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:24
1981
4

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер

Волки уже подписали Илира Красничи, презентация ожидается в ближайшее время

25 декабря 2025, 14:22 | Обновлено 25 декабря 2025, 14:24
1981
4 Comments
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Instagram. Илир Красничи

Как стало известно Sport.ua, житомирское Полесье уже подписало 25-летнего хавбека сборной Косово Илира Красничи из Колоса.

Презентация игрока ожидается в ближайшее время – под Новый год.

Пока что неизвестно, сколько Полесье заплатило Колосу за Илира. Ранее сообщалось о сумме в два миллиона евро, а Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион.

Красничи присоединился к Колосу летом 2024 года и заключил соглашение до лета 2027. В сезоне 2025/26 Илир отыграл 14 матчей в УПЛ и отметился одним забитым голом.

25 декабря Полесье официально сообщило о трансфере еще одного игрока сборной Косова – Линдона Эмерлаху.

По теме:
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Известный тренер: «Этот трансфер – невосполнимая потеря для ЛНЗ»
Жироне отказали в трансфере украинца. Клуб ЛаЛиги готовит новое предложение
Илир Красничи Полесье Житомир презентация Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24 декабря 2025, 21:22 1
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер

Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий клуб

Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Футбол | 24 декабря 2025, 15:46 0
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера

Лука Лемишко привлекает внимание столичного гранда

Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Футбол | 25.12.2025, 13:17
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Динамо только смотрит и слюни пускает
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Зупиніться дайте шанс Динамо 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 53
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем