Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не менее €2 млн. Полесье готовит громкий трансфер, идут переговоры
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 12:34 |
1365
0

Не менее €2 млн. Полесье готовит громкий трансфер, идут переговоры

Житомирскую команду может усилить Илир Красничи

21 декабря 2025, 12:34 |
1365
0
Не менее €2 млн. Полесье готовит громкий трансфер, идут переговоры
ФК Колос. Илир Красничи

Полузащитник сборной Косово и «Колоса» Илир Красничи может продолжить карьеру в «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Сумма потенциального перехода составляет не менее двух миллионов евро.

В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» может попрощаться сразу с восьмью игроками.

По теме:
На нападающего Динамо нацелилось три клуба. Известна реакция Киева
Снова с Динамо? Заря может увеличить количество арендованных футболистов
Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Илир Красничи Колос Ковалевка Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
Бокс | 20 декабря 2025, 12:55 2
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»

Украинский промоутер поделился мнением о бое Джошуа – Пол

Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Бокс | 20 декабря 2025, 17:43 7
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами

Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе

Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Футбол | 21.12.2025, 10:06
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Кудровка рассталась с одним из своих лучших игроков в прошлом сезоне
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Футбол | 21.12.2025, 08:55
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Чемпион топовой лиги готов купить украинца за 20 миллионов евро
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Футбол | 21.12.2025, 09:21
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
20.12.2025, 01:07 1
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 13
Футбол
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 1
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
Шовковский определился с будущим после ухода из Динамо
19.12.2025, 11:18 61
Футбол
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем