Не менее €2 млн. Полесье готовит громкий трансфер, идут переговоры
Житомирскую команду может усилить Илир Красничи
Полузащитник сборной Косово и «Колоса» Илир Красничи может продолжить карьеру в «Полесье». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры по трансферу 25-летнего футболиста. Сумма потенциального перехода составляет не менее двух миллионов евро.
В текущем сезоне Илир Красничи провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Полесье» может попрощаться сразу с восьмью игроками.
