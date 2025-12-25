Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эта игра покажет, может нам лучше не позориться»
Виктор заявил, что пока рано оценивать сборную Украины
Бывший футболист Виктор Леоненко оценил выступления национальной сборной Украины в 2025 году. Виктор не торопится с выводами.
– Сборная Украины под руководством Реброва таки опередила Исландию и вышла в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026. Какую оценку поставите нашей команде за этот отрезок?
– Пока мы только в стыки вышли, весной станет все ясно. Шансы против шведов у нас есть, а игра покажет – нужно ли нам ехать на ЧМ или лучше не позориться. Если выйдем на чемпионат мира, то результат будет положительным. Пока что моя оценка за выступление сборной – 7/10, – сказал Леоненко.
Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отбора к чемпионату мира 2026 года. В полуфинале «сине-желтые» сыграют против национальной команды Швеции.
