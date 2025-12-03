Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Чемпионат мира
03 декабря 2025, 16:43
Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция

5 декабря в 19:00 в Вашингтоне проходит жеребьевка ЧМ-2026

Жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026. Текстовая трансляция
Коллаж Sport.ua

5 декабря в 19:00 (по киевскому времени) в Kennedy Center в Вашингтоне проходит жеребьевка финального раунда чемпионата мира 2026 по футболу.

Во время жеребьевки 48 сборных будут поделены на 8 групп по 4 команды. Среди них – сборная Украины как участник плей-офф квалификации.

Анонс жеребьевки финального раунда ЧМ

Текстовая онлайн-трансляцию жеребьевки доступна в украинской версии сайта.

Сборная Украины вошла в 4-ю корзину перед жеребьевкой в статусе участника плей-офф квалификации. Сине-желтая команда под руководством Сергея Реброва в плей-офф отбора 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль встретится с Польшей или Албанией.

Хозяева турнира Мексика, Канада и США автоматически получат позиции A1, B1 и D1 соответственно. В одной группе не может быть двух команд из одной конфедерации (кроме УЕФА). Каждая группа должна содержать как минимум одну, но не более двух европейских команд.

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей турнира будет опубликовано на следующий день после жеребьевки – 6 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав корзин для жеребьевки

  • 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
  • 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
  • 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Пары европейского плей-офф

  • 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
  • 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

  • 🔹 ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
  • 🔹 Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

Жеребьевка ЧМ-2026. Соперники для сборной Украины. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Кюрасао: от любителей до мундиаля за 10 лет
Экс-футболисту сборной Украины разрешили построить новый стадион в Луцке
Комментарии
