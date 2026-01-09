Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В сборной Украины вскоре может дебютировать талантливый футболист Динамо
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 04:02
Пономаренко при определенных обстоятельствах может быть вызван в главную команду страны в 2026 году

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко может получить шанс в национальной сборной Украины. Об этом сообщает ютуб-канал «Взбірна», отмечая стремительный прогресс 19-летнего нападающего в конце 2025 года.

Ожидается, что во второй части сезона Игорь Костюк и в дальнейшем будет делать ставку на молодого форварда, а его результативность и стабильность могут открыть ему двери в сборную Украины.

Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
