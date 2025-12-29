Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Пономаренко раскрылся при Костюке
Украинский журналист Виктор Цыганык поделился мнением о прогрессе нападающего Матвея Пономаренко после прихода Игоря Костюка на должность главного тренера.
«В августе-сентябре Пономаренко вообще никто не рассматривал. Он был третьим или даже четвертым форвардом в командной иерархии.
С приходом Костюка он получил такой шанс, что ему даже не нужно было что-то дополнительно объяснять для мотивации. Думаю, Костюк просто подошел и сказал: если меня здесь не будет — ты играть не будешь. Найдут какого-нибудь Радуце, Ранчича или Гавранчича, но ты на поле не выйдешь.
И посмотрите, где он сейчас. Он забивает важные мячи и реально работает впереди», – отметил Цыганык.
Игорь Костюк начал доверять Пономаренко игровое время в первой команде «Динамо», и футболист не подвел, забив четыре гола в последних четырех матчах.
