Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 17:47
Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге

Именитый тренер отметил игру Проспера Оба, Матвея Пономаренко и Алиссона Сантаны

Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал трех лучших игроков в Премьер-лиге по итогам первой части сезона. В список именитого специалиста попали игроки черкасского ЛНЗ, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

– Какую бы вы назвали лучшую тройку футболистов?

– Первое место отдам Просперу Оба. Этот футболист неплохо показал себя в матчах ЛНЗ. Второе, в качестве аванса, отдам Матвею Пономаренко, а на третье поставлю Алиссона. Возможно, если бы не травма, то он мог бы стать открытием первой части сезона, – сказал Маркевич.

Проспер Оба провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре гола – нигериец является одним из лучших бомбардиров элитного дивизиона. 14 декабря было объявлено о трансфере нигерийца в донецкий «Шахтер».

В активе Пономаренко – 11 забитых мячей и два ассиста за 19 поединков, Алиссон провел 13 игр в составе «горняков» – (4 гола, 6 результативных передач).

Burevestnik
щодо Пономаренко, який забив 11 м'ячів і два асиста:
це голи і паси за першу команду ДК, Ю-19, голи на тренуванні і після них?
+1
Burevestnik
друге місце надав Матвію Пономенку...
хто це такий?
- - - - - -
альо, гараж!!!
ви в своєму умі чи це татотаке?
+1
Gargantua
Алиссон и Проспер по сути будут конкурентами за место в основе. На одном фланге играют.
0
