Маркевич считает футболиста Динамо одним из лучших в Премьер-лиге
Именитый тренер отметил игру Проспера Оба, Матвея Пономаренко и Алиссона Сантаны
Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал трех лучших игроков в Премьер-лиге по итогам первой части сезона. В список именитого специалиста попали игроки черкасского ЛНЗ, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
– Какую бы вы назвали лучшую тройку футболистов?
– Первое место отдам Просперу Оба. Этот футболист неплохо показал себя в матчах ЛНЗ. Второе, в качестве аванса, отдам Матвею Пономаренко, а на третье поставлю Алиссона. Возможно, если бы не травма, то он мог бы стать открытием первой части сезона, – сказал Маркевич.
Проспер Оба провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре гола – нигериец является одним из лучших бомбардиров элитного дивизиона. 14 декабря было объявлено о трансфере нигерийца в донецкий «Шахтер».
В активе Пономаренко – 11 забитых мячей и два ассиста за 19 поединков, Алиссон провел 13 игр в составе «горняков» – (4 гола, 6 результативных передач).
