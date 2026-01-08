Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Показали, как будет выглядеть новая форма сборной Украины
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 19:44 |
2

Подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026

2 Comments
УАФ. Сборная Украины по футболу

Популярный интернет-портал FootyHeadlines, который неоднократно «сливал» в интернет формы команд до официальной презентации, показал, как будет выглядеть новый выездной комплект формы сборной Украины.

«Гостевая футболка Adidas сборной Украины 2026 года выполнена в ярком королевском синем цвете с геометрическим узором на верхней части груди и плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.

Воротник имеет короткий разрез, отделанный темно-синим цветом с едва заметным золотым акцентом, который сочетается с манжетами рукавов – это тот же шаблон, что и у Алжира. Как и на всех гостевых футболках 2026 года, Adidas возвращает ретро-логотип Trefoil.

Как и все остальные выездные футболки Adidas , форма сборной Украины будет представлена ​​в марте 2026 года», – сообщил источник.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. В случае победы над сборной Швеции подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров игровая форма форма сборной Украины
Николай Тытюк Источник
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
chevars
Синій колір не фартовий, сто разів перевірено
Bohum
Таке враження що цілеспрямовано не хочуть створити гарну форму хоч раз. Все сиротське якесь,бліде.
