ФОТО. Показали, как будет выглядеть новая форма сборной Украины

Популярный интернет-портал FootyHeadlines, который неоднократно «сливал» в интернет формы команд до официальной презентации, показал, как будет выглядеть новый выездной комплект формы сборной Украины.

«Гостевая футболка Adidas сборной Украины 2026 года выполнена в ярком королевском синем цвете с геометрическим узором на верхней части груди и плечах, вдохновленным традиционными украинскими мотивами.

Воротник имеет короткий разрез, отделанный темно-синим цветом с едва заметным золотым акцентом, который сочетается с манжетами рукавов – это тот же шаблон, что и у Алжира. Как и на всех гостевых футболках 2026 года, Adidas возвращает ретро-логотип Trefoil.

Как и все остальные выездные футболки Adidas , форма сборной Украины будет представлена ​​в марте 2026 года», – сообщил источник.

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. В случае победы над сборной Швеции подопечные Сергея Реброва сыграют с победителем пары Польша – Албания.

