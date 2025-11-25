Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
25 ноября 2025, 19:50 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:07
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину

FIFA

Сборная Украины официально вошла в 4-ю корзину перед жеребьевкой группового этапа чемпионата мира 2026 по футболу.

В FIFA подтвердили, что все команды, которые попали в плей-офф, будут размещены именно в четвертой корзине во время жеребьевки.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, состав корзин на ЧМ-2026 окончательно сформирован, и церемония жеребьевки состоится 5 декабря в Вашингтоне. Расписание турнира будет опубликовано на следующий день – 6 декабря.

Сейчас известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Четыре победителя европейского плей-офф и два победителя межконтинентального плей-офф не будут определены к моменту жеребьевки, так как эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, плей-офф 2 и т.д.

Особенности жеребьевки. Мексика, Канада и США, как хозяева, автоматически получат позиции A1, B1 и D1 соответственно. 4 наиболее рейтинговые сборные будут распределены по разным путям, и они не пересекутся до финала при условии побед в своих группах. То есть, только в финале возможны встречи Испания – Аргентина, Франция – Англия (при условии, что эти сборные выиграют группы).

В одной группе не может быть двух команд из одной конфедерации (кроме УЕФА). Каждая группа должна содержать как минимум одну, но не более двух команд УЕФА. Для команд межконтинентального плей-офф ограничения по конфедерациям будут применяться ко всем трем участникам каждого пути.

Сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль сыграет с Польшей или Албанией.

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав корзин для жеребьевки

  • 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
  • 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
  • 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Пары европейского плей-офф

  • 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
  • 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
  • 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
  • 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

  • 🔹 ДР Конго – Новая Каледония/ Ямайка
  • 🔹 Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу жеребьевка жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФИФА
Vitason
Не розумію такого рішення!! Всі команди розподілені згідно рейтингу ,а ті хто в плей-офф в четверту корзину,не правильно і не логічно ,тому,що друге місце в європейській кваліфікації не так легко зайняти,а ще пройти дві стадії плей-оф тим більше,а ті хто з лізі націй потрапив до плей-оф так це проблеми Фіфа,що вони придумали такий бред 
Ответить
+3
ivankondrat96
Рішення досить логічне. І буде комусь сюрприз у вигляді збірної Італії
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Головне - потрапити на ЧС , а там буде видно , хто чого вартий . Легко не буде навіть фаворитам , рівень збірних в останні десятиріччя вирівнюється , тим більше господарів часто " витягують" по турнірній сітці , щоб збільшити прибутки.
Ответить
+1
Юра Ганусяк
Це буде неймовірне везіння, якщо попадемо в четвертий кошик! Плюс не отримаємо Італію, Данію, Туреччину, будемо мати шанс отримати Мексику, Канаду та 2 команди з поміж  Колумбії, Уругваю, Швейцарії, Ірану, Еквадору, Австрії, Австралії, Панами, Шотландії, Парагваю, африканців, Узбекистану, Катару, Саудівської Аравії,  проти яких будуть якісь шанси і група може бути слабенька, якщо ще раз повезе. 
Ответить
0
c_a_p2
Кюрасао та Італія одного класу?
При всій повазі до команд з групи 4 - їх будуть бити всі (першу шістку точно)
А є ще гранди типу катарців та узбеків
Ответить
0
Battersea
Класс! нема за шо умирать
Ответить
0
