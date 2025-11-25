ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

Сборная Украины официально вошла в 4-ю корзину перед жеребьевкой группового этапа чемпионата мира 2026 по футболу.

В FIFA подтвердили, что все команды, которые попали в плей-офф, будут размещены именно в четвертой корзине во время жеребьевки.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, состав корзин на ЧМ-2026 окончательно сформирован, и церемония жеребьевки состоится 5 декабря в Вашингтоне. Расписание турнира будет опубликовано на следующий день – 6 декабря.

Сейчас известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Четыре победителя европейского плей-офф и два победителя межконтинентального плей-офф не будут определены к моменту жеребьевки, так как эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, плей-офф 2 и т.д.

Особенности жеребьевки. Мексика, Канада и США, как хозяева, автоматически получат позиции A1, B1 и D1 соответственно. 4 наиболее рейтинговые сборные будут распределены по разным путям, и они не пересекутся до финала при условии побед в своих группах. То есть, только в финале возможны встречи Испания – Аргентина, Франция – Англия (при условии, что эти сборные выиграют группы).

В одной группе не может быть двух команд из одной конфедерации (кроме УЕФА). Каждая группа должна содержать как минимум одну, но не более двух команд УЕФА. Для команд межконтинентального плей-офф ограничения по конфедерациям будут применяться ко всем трем участникам каждого пути.

Сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль сыграет с Польшей или Албанией.

Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026

США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026

Состав корзин для жеребьевки

🔹 Корзина 1 : США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия

: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия 🔹 Корзина 2 : Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия

: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия 🔹 Корзина 3 : Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка

: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)

Пары европейского плей-офф

🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия

🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания

/ Швеция – Польша / Албания 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния

🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония

Пары межконтинентального плей-офф

🔹 ДР Конго – Новая Каледония/ Ямайка

🔹 Ирак – Боливия / Суринам

Инфографика