ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину
Сборная Украины официально вошла в 4-ю корзину перед жеребьевкой группового этапа чемпионата мира 2026 по футболу.
В FIFA подтвердили, что все команды, которые попали в плей-офф, будут размещены именно в четвертой корзине во время жеребьевки.
Таким образом, состав корзин на ЧМ-2026 окончательно сформирован, и церемония жеребьевки состоится 5 декабря в Вашингтоне. Расписание турнира будет опубликовано на следующий день – 6 декабря.
Сейчас известны 42 из 48 участников ЧМ-2026. Четыре победителя европейского плей-офф и два победителя межконтинентального плей-офф не будут определены к моменту жеребьевки, так как эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, плей-офф 2 и т.д.
Особенности жеребьевки. Мексика, Канада и США, как хозяева, автоматически получат позиции A1, B1 и D1 соответственно. 4 наиболее рейтинговые сборные будут распределены по разным путям, и они не пересекутся до финала при условии побед в своих группах. То есть, только в финале возможны встречи Испания – Аргентина, Франция – Англия (при условии, что эти сборные выиграют группы).
В одной группе не может быть двух команд из одной конфедерации (кроме УЕФА). Каждая группа должна содержать как минимум одну, но не более двух команд УЕФА. Для команд межконтинентального плей-офф ограничения по конфедерациям будут применяться ко всем трем участникам каждого пути.
Сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 26 марта 2026 года встретится со Швецией, и победитель этого матча 31 марта в поединке за путевку на мундиаль сыграет с Польшей или Албанией.
Чемпионат мира 2026 состоится при участии 48 команд в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Чемпионат мира по футболу 2026
США, Канада, Мексика, 11 июня – 19 июля 2026
Состав корзин для жеребьевки
- 🔹 Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
- 🔹 Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
- 🔹 Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка
- 🔹 Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, Италия (плей-офф), Дания (плей-офф), Турция (плей-офф), Украина (плей-офф), ДР Конго (плей-офф), Ирак (плей-офф)
Пары европейского плей-офф
- 🔹 Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
- 🔹 Украина / Швеция – Польша / Албания
- 🔹 Словакия / Косово – Турция / Румыния
- 🔹 Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
Пары межконтинентального плей-офф
- 🔹 ДР Конго – Новая Каледония/ Ямайка
- 🔹 Ирак – Боливия / Суринам
Инфографика
