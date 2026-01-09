Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский тренер возглавил польский клуб
Польша
Украинский тренер возглавил польский клуб

Он должен спасти команду от понижения в классе

Юрий Шаталов

Как стало известно Sport.ua, украинский тренер Юрий Шаталов возглавил перволиговую польскую команду «Гурник» (Ленчна), которая занимает последнее 18 место, набрав 13 очков.

Он хорошо знаком местным болельщикам, ведь с 2013 по 2016 год уже был у руля «Гурника», когда тот выступал в Экстраклассе.

По имеющейся информации, Шаталов подписал 1,5-летний контракт и перед ним поставлена задача спасти «Гурник» от вылета из Первой лиги.

Шаталов – воспитанник спортшколы донецкого «Шахтера». Выступал за «Новатор», «Подолье», «Кривбасс», польские команды «Варта», «Амика».

Кроме «Гурника» Шаталов тренировал еще несколько клубов из соседней страны: «Ягеллония», «Полония», «Краковия», «Завиша», «Тихи».

Ранее сообщалось, что Андрей Ременюк определился со своим будущим.

назначение тренера чемпионат Польши по футболу Гурник Ленчна
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
