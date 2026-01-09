Украинский тренер возглавил польский клуб
Он должен спасти команду от понижения в классе
Как стало известно Sport.ua, украинский тренер Юрий Шаталов возглавил перволиговую польскую команду «Гурник» (Ленчна), которая занимает последнее 18 место, набрав 13 очков.
Он хорошо знаком местным болельщикам, ведь с 2013 по 2016 год уже был у руля «Гурника», когда тот выступал в Экстраклассе.
По имеющейся информации, Шаталов подписал 1,5-летний контракт и перед ним поставлена задача спасти «Гурник» от вылета из Первой лиги.
Шаталов – воспитанник спортшколы донецкого «Шахтера». Выступал за «Новатор», «Подолье», «Кривбасс», польские команды «Варта», «Амика».
Кроме «Гурника» Шаталов тренировал еще несколько клубов из соседней страны: «Ягеллония», «Полония», «Краковия», «Завиша», «Тихи».
