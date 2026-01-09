Украинский тренер возглавил польский клуб

Как стало известно Sport.ua, украинский тренер Юрий Шаталов возглавил перволиговую польскую команду «Гурник» (Ленчна), которая занимает последнее 18 место, набрав 13 очков.

Он хорошо знаком местным болельщикам, ведь с 2013 по 2016 год уже был у руля «Гурника», когда тот выступал в Экстраклассе.

По имеющейся информации, Шаталов подписал 1,5-летний контракт и перед ним поставлена задача спасти «Гурник» от вылета из Первой лиги.

Шаталов – воспитанник спортшколы донецкого «Шахтера». Выступал за «Новатор», «Подолье», «Кривбасс», польские команды «Варта», «Амика».

Кроме «Гурника» Шаталов тренировал еще несколько клубов из соседней страны: «Ягеллония», «Полония», «Краковия», «Завиша», «Тихи».

