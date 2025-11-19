Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 16:01 | Обновлено 19 ноября 2025, 16:29
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?

Эксперты не могут прийти к консенсусу из-за недомолвок регламента

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень странная ситуация сложилась при определении посева для жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2026.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2026 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Сборная Украины завершила групповой этап на втором месте и теперь в марте 2026 года будет бороться за путевку в финальный турнир в матчах плей-офф.

Украина является сеяной в первой корзине для жеребьевки плей-офф (20 ноября в Цюрихе), но до сих официально неизвестно, попадут сине-желтые в 3-ю или 4-ю корзину при жеребьевке финального раунда (5 декабря в Вашингтоне).

Четыре победителя плей-офф УЕФА и две команды, выигравшие межконтинентальный плей-офф, не будут определены до момента жеребьевки, ведь эти матчи запланированы на март 2026 года. Во время процедуры жеребьевки они будут фигурировать как победитель плей-офф 1, плей-офф 2 и т.д.

Но вот незадача – есть двоякое толкование регламента ФИФА: должна ли быть определена Украина (и другие участники плей-офф) обязательно в последнюю 4-ю корзину, или же, согласно своему рейтингу, – в 3-ю корзину (как Украина и Турция) или даже 2-ю корзину (как Италия и Дания).

Аналитики Football Meets Data подробно рассказали о ситуации:

Много вопросов поступает относительно посева команд плей-офф. На прошлой неделе нам был представлен документ с подробным описанием процедуры жеребьевки, в котором содержалось предложение о том, что команды плей-офф будут сеяться «на основе позиции в рейтинге самой высокорейтинговой команды в соответствующем пути». Это официально? Нет.

Но документ был проверен человеком, работающим в одной из футбольных ассоциаций, и было бы странно, если бы кто-то подделал такой документ. Может ли FIFA все-таки использовать старый формат и поместить все команды плей-офф в корзину 4? Да.

Нам придется ждать, пока FIFA официально опубликует процедуры жеребьевки. Мы бы хотели, чтобы весь этот процесс был более прозрачным и был выполнен гораздо раньше, а не только после окончания квалификации.

Также эксперты Football Rankings публикуют варианты посева с двумя разными опциями для команд из плей-офф!

Официальный документ ФИФА в оригинале

Порядок жеребьевки

Все 48 участников ЧМ-2026 во время жеребьевки будут поделены на 4 корзины по 12 сборных. В первую корзину войдут три страны-хозяева турнира и 9 лучших сборных по рейтингу ФИФА. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут все остальные команды в соответствии с их позициями в мировом рейтинге.

Формирование 12 групп будет проведено жеребьевкой. В каждой группе будет по одной команде из каждой корзины. В одной группе не могут оказаться две сборные из одной конфедерации, за исключением УЕФА – для европейских команд возможна ситуация с двумя командами в одной группе.

Попадет ли Украина в корзину 3 или 4 – ждем разъяснений от ФИФА

Конечно же, Украине выгоднее оказаться в корзине 3, тогда в группе будет гарантирован один соперник с низким рейтингом.

Пока что рассмотрим оба варианта.

Вариант 1. Все команды из плей-офф сеются по рейтингу. Украина – в корзине 3

Вариант 2. Все команды из плей-офф – в последнюю корзину. Украина – в корзине 4

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
