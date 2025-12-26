Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
26 декабря 2025, 10:02 | Обновлено 26 декабря 2025, 10:03
Каштру близок к тому, чтобы заполучить своего экс-подопечного по Шахтеру

«Гремио» практически договорился по переходу Тете

Каштру близок к тому, чтобы заполучить своего экс-подопечного по Шахтеру
ФК Панатинаикос. Тете

Бразильский «Гремио», который недавно возглавил экс-наставник «Шахтера» Луиш Каштру, близок к подписанию 25-летнего вингера «Панатинаикоса» Тете, который играл в Украине за «горняков», в том числе и под руководством португальского специалиста.

Стороны ведут переговоры о том, что Тете присоединится к «Гремио» на правах годичной аренды с опцией выкупа за 4 миллиона евро.

Изначально «Панатинаикос» запрашивал за вингера 5 миллионов евро, однако «Гремио» платить столько был не готов. В итоге переговоры сдвинулись с мертвой точки после того, как сам Тете изъявил большое желание вернуться на родину – в клуб, где он начинал играть в футбол.

Отметим, что Тете был на контракте в «Шахтере» с февраля 2019-го по март 2022-го, после чего покинул клуб по Annexe 7 ФИФА. Всего за «горняков» вингер провел 108 матчей, из которых 70 – под руководством Луиша Каштру.

Алексей Сливченко Источник: ESPN
Комментарии
