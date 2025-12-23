Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может перебраться в «Гремио». Об этом сообщает Саймон Бьянкини.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с представителями 25-летнего игрока. Проблемой может стать его важная роль в команде и долгосрочный контракт.

Тете является экс-игроком донецкого «Шахтера». Тренирует «Гремио», кстати, также связанный с «Шахтером» коуч – Луиш Каштру.

В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами.

