Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры
Португалия
23 декабря 2025, 00:47 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:48
280
0

Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры

Тете может перебраться к Луишу Каштру в «Гремио»

23 декабря 2025, 00:47 | Обновлено 23 декабря 2025, 00:48
280
0
Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может перебраться в «Гремио». Об этом сообщает Саймон Бьянкини.

По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с представителями 25-летнего игрока. Проблемой может стать его важная роль в команде и долгосрочный контракт.

Тете является экс-игроком донецкого «Шахтера». Тренирует «Гремио», кстати, также связанный с «Шахтером» коуч – Луиш Каштру.

В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Алексей Гуцуляк привлекает внимание «Панатинаикоса».

По теме:
Такой опции нет. В Англии приняли категорическое решение по Зинченко
Шахтер вышел на трансферный рынок. Известно, кого горняки собираются купить
ЛНЗ намерен подписать нападающего из УПЛ. В клубе подтвердили интерес
Луиш Каштру Гремио Шахтер Донецк трансферы Панатинаикос чемпионат Греции по футболу чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Футбол | 23 декабря 2025, 01:51 0
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор
Фулхэм – Ноттингем Форест – 1:0. Десять минут Зинченко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги

Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Футбол | 22.12.2025, 23:25
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
ФОТО. Жена футболиста УПЛ подсветила идеальную задницу в Карпатах
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 5
Футбол
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
Джейк Пол рассказал о последствиях брутального нокаута в бою против Джошуа
21.12.2025, 10:31 3
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
22.12.2025, 05:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем