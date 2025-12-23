Экс-игрок Шахтера может покинуть Европу. Уже ведутся переговоры
Тете может перебраться к Луишу Каштру в «Гремио»
Бразильский вингер «Панатинаикоса» Тете может перебраться в «Гремио». Об этом сообщает Саймон Бьянкини.
По информации источника, бразильский клуб ведет переговоры с представителями 25-летнего игрока. Проблемой может стать его важная роль в команде и долгосрочный контракт.
Тете является экс-игроком донецкого «Шахтера». Тренирует «Гремио», кстати, также связанный с «Шахтером» коуч – Луиш Каштру.
В текущем сезоне бразилец провел 27 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться двумя голами и семью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Алексей Гуцуляк привлекает внимание «Панатинаикоса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Английской Премьер-лиги