Звезда УПЛ и сборной Украины интересен двум клубам из Европы

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк привлекает внимание двух европейских клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 28-летний футболист попал на радары грецкого «Панатинаикоса» и шотландского «Селтика». Контракт Гуцуляка с украинским клубом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

