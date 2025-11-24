Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 09:40
Звезда УПЛ и сборной Украины интересен двум клубам из Европы

Алексей Гуцуляк привлекает внимание «Панатинаикоса» и «Селтика»

Звезда УПЛ и сборной Украины интересен двум клубам из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк привлекает внимание двух европейских клубов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 28-летний футболист попал на радары грецкого «Панатинаикоса» и шотландского «Селтика». Контракт Гуцуляка с украинским клубом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Алексей Гуцуляк провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним голом и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

Ранее Руслан Ротань высказался о Алексее Гуцуляке.

Алексей Гуцуляк Панатинаикос Селтик Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Шотландии по футболу чемпионат Греции по футболу
Источник: ТаТоТаке
