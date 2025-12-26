Йожеф САБО: «Меня очень удивил этот клуб УПЛ. Они – гроза лидеров»
Специалист похвалил футболистов и тренерский штаб черкасского ЛНЗ
Бывший тренер Йожеф Сабо назвал лучшую команду первого круга Украинской Премьер-лиги. Специалист выделил подопечных Виталия Пономарева.
– Йожеф Йожефович, какую команду вы бы назвали лучшей по итогам первой половины сезона 2025/26 годов независимо от места в турнирной таблице после 16 туров?
– Меня очень удивили результаты, которые показал ЛНЗ. Команда – гроза лидеров. Такое впечатление, что никого черкасцы не боялись, никого не замечали на своем пути, а от матча к матчу стабильно набирали очки.
Чего только стоит разгром Шахтера (4:1). Да и Динамо они победили (1:0). На первом месте они заслужены. Поэтому лучшей командой название ЛНЗ, – сказал Сабо.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.
