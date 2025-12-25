Василий КАЮК: «Это не ключевая необходимость для ЛНЗ в условиях войны»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о состоянии стадиона «Черкассы-Арена», на котором «фиолетовые» проводят домашние матчи в нынешнем сезоне УПЛ.

– К счастью, для вас осенняя часть прошла без форс-мажоров вроде матча Металлист 1925 – Верес. Черкассы Арена вообще готова к таким сценариям?

– К сожалению, Черкассы-Арена пока не готова к таким сценариям. Мы получили предупредительное письмо от УАФ по поводу генераторов всего за две недели до завершения чемпионата. К тому моменту мы были не готовы, но, к счастью, все прошло хорошо. В течение зимы эта ситуация будет полностью разрешена.

– Насколько вы удовлетворены стадионом вообще? Есть ли что улучшать?

– На данный момент мы не можем быть полностью удовлетворены состоянием Черкассы-Арены. Это стадион еще в старину, и он некомфортен для болельщиков. Конечно, мы провели важные обновления: улучшили газон, сменили раздевалки и скамейки запасных, установили современное освещение. Однако, например, нет накрытия для защищающих от дождя трибун и других элементов комфорта. Мы отдаем себе отчет в том, что стадион пока не отвечает высоким стандартам удобства для зрителей и трансляций.

– Чисто теоретически, в планах ЛНЗ есть строительство своего стадиона?

– Я знаю, что до моего прихода на должность генерального директора такие планы были. Это будет решать президент клуба, по моему мнению, это не нужно, у Черкасс есть свой стадион, который находится в центре города и в настоящее время, в условиях войны, это не является ключевой необходимостью, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.