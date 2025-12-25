Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «Это не ключевая необходимость для ЛНЗ в условиях войны»
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 15:32 |
557
0

Василий КАЮК: «Это не ключевая необходимость для ЛНЗ в условиях войны»

В ЛНЗ пока не планируют строить собственный стадион

25 декабря 2025, 15:32 |
557
0
Василий КАЮК: «Это не ключевая необходимость для ЛНЗ в условиях войны»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о состоянии стадиона «Черкассы-Арена», на котором «фиолетовые» проводят домашние матчи в нынешнем сезоне УПЛ.

– К счастью, для вас осенняя часть прошла без форс-мажоров вроде матча Металлист 1925 – Верес. Черкассы Арена вообще готова к таким сценариям?

– К сожалению, Черкассы-Арена пока не готова к таким сценариям. Мы получили предупредительное письмо от УАФ по поводу генераторов всего за две недели до завершения чемпионата. К тому моменту мы были не готовы, но, к счастью, все прошло хорошо. В течение зимы эта ситуация будет полностью разрешена.

– Насколько вы удовлетворены стадионом вообще? Есть ли что улучшать?

– На данный момент мы не можем быть полностью удовлетворены состоянием Черкассы-Арены. Это стадион еще в старину, и он некомфортен для болельщиков. Конечно, мы провели важные обновления: улучшили газон, сменили раздевалки и скамейки запасных, установили современное освещение. Однако, например, нет накрытия для защищающих от дождя трибун и других элементов комфорта. Мы отдаем себе отчет в том, что стадион пока не отвечает высоким стандартам удобства для зрителей и трансляций.

– Чисто теоретически, в планах ЛНЗ есть строительство своего стадиона?

– Я знаю, что до моего прихода на должность генерального директора такие планы были. Это будет решать президент клуба, по моему мнению, это не нужно, у Черкасс есть свой стадион, который находится в центре города и в настоящее время, в условиях войны, это не является ключевой необходимостью, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Игрок сборной Украины хочет стать одноклубником Забарного
Тренер отреагировал на дерзкие слова Маркевича: «Лучше и не скажешь»
Клуб УПЛ проведет зимние сборы в Украине. Президент объяснил свое решение
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Football.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 07:41 6
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Футбол | 25.12.2025, 14:32
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
23.12.2025, 22:17
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем