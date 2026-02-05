Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Португалец пропустит игру с «Аль-Иттихадом»
Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустит второй матч «Аль-Насра» кряду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника. 41-летний футболист не попал в заявку свей команды на предстоящий поединок чемпионата Саудовской Аравии с одним из местных грандов – «Аль-Иттихадом». Причиной этого решения остается недовольство трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду.
🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo remains OUT for Al Nassr next game vs Al Ittihad on Friday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026
As revealed here on Monday; no issues with Al Nassr staff or management, no injury, no fitness problems.
Upset for PIF management with some of SPL clubs.
