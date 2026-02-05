Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Саудовская Аравия
05 февраля 2026, 22:23 | Обновлено 05 февраля 2026, 22:59
Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра

Португалец пропустит игру с «Аль-Иттихадом»

Роналду не примет участие в важном матче Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду пропустит второй матч «Аль-Насра» кряду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника. 41-летний футболист не попал в заявку свей команды на предстоящий поединок чемпионата Саудовской Аравии с одним из местных грандов – «Аль-Иттихадом». Причиной этого решения остается недовольство трансферной политикой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду.

ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Аль-Наср ведет переговоры по топ-трансферу на фоне скандала с Роналду
С хет-триком Бензема. Аль-Хиляль разгромил в выездном матче Аль-Ахдуд
Даниил Кирияка
