Роман ГРИГОРЧУК: «Это чемпионство – нечто невероятное. Это большое счастье»

Известный украинский тренер Роман Григорчук припомнил старт своей тренерской карьеры, которую он начал в Латвии. Специалист рассказал о чемпионстве с ФК Вентспилс.

– Мы уже упоминали, что с Черноморцем в период 2010-2014 не удалось завоевать золотые медали чемпионата Украины, хотя команда была достаточно серьезная. Был у вас зарубежный этап карьеры, где вы брали золото. Это и солигорский Шахтер, и Астана... Какое чемпионство для вас было самым ценным?

– Я повторю, этот Черноморец – это радость и удовольствие от жизни. Если эти эмоции как-то сопоставлять, то похоже я переживал, когда работал в латвийском Вентспилсе (2005-2009). Мы несколько раз были чемпионами Латвии, но очень памятным стал первый год и третье чемпионство. Первый год – это нечто невероятное. Это счастье. Вентспилс много лет хотел стать чемпионами Латвии... Они были близки к тому. Наверное, вы этого тоже не знаете. Два года подряд до моего прихода Вентспилс не стал чемпионом. Как думаете, какова причина этого?

– Нууу… Смотрите, на момент, когда Вы возглавили Вентспилс (в 2005), мне было 5 лет… Давайте я логически попробую подумать…

– А, ясно (смеется). Нет-нет-нет, даже не думайте, я вам сейчас расскажу. Чтобы вы понимали, Вентспилс – это топ-команда в Латвии. Где-то начиная с начала 2000 года Вентспилс стал подбираться к вершине. В 2003 и 2004 годах Вентспилса в последнем туре чемпионата нужно выиграть у ФК Динабург, который я возглавлял с 2000 по 2005 годы. Просто нужно выиграть у Динабурга и они чемпионы! Итог: 2003 год – мы отбираем у них очки, и они не чемпионы, как и в 2004 году... Последний тур. Мы отбираем у них очки и они снова не чемпионы. Представляете?

В 2005 году мы пришли в Вентспилс. Первый трофей, который мы завоевали во главе этой команды – это чемпионство. Это была большая радость. Это просто невероятно. У нас было еще одно чемпионство, к которому я тоже могу подобрать только хорошие слова. Это уже на третий год! Оставалось 11 туров до финиша чемпионата Латвии, и мы отставали от первого места. Для получения чемпионства нам нужно было выиграть 11 матчей подряд. Я говорю президенту: «Мы это сделаем!». И мы это сделали – мы выиграли то чемпионство. Это было невероятно.

– Если говорить об Азербайджане, Казахстане и Беларуси... С Габалой мы не смогли стать чемпионами, но смогли добиться хороших результатов в еврокубках. Мы два года квалифицировались в групповой этап Лиги Европы. Это была невероятная радость.

– Можно с уверенностью сказать, что самым знаковым для вас все же стало чемпионство в Латвии с Вентспилсом?

– Да. Именно это чемпионство было эмоциональным. Когда мы завоевали золото с Астаной... Ну, вы понимаете, Астана и без меня была чемпионом. Для них это привычное дело. Туда я приходил поддерживать ту планку, которая уже была поставлена. Тот сезон был тяжелым, но когда Астана становится чемпионом – это никого не удивляет.

Что касается солигорского «Шахтера». Да для них это тоже было долгожданное чемпионство, это правда. Вы помните, что я сменил в должности главного тренера той команды Юрия Николаевича Вернидуба! Поэтому в тот год мы вместе завоевали это чемпионство!