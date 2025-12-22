ГРИГОРЧУК – о звездном Черноморце, работе в ЛНЗ, казусах в Латвии и планах

Известный украинский тренер Роман Григорчук дал откровенное интервью Sport.ua, где вспомнил разные периоды своей тренерской карьеры: «золотые времена» одесского Черноморца, провал с черкасским ЛНЗ, казусы в Латвии и многое другое.

– С мая 2025 Вы находитесь без работы. Как изменилась ваша жизнь? На сколько много в нем футбола сейчас?

– Чувствую, что жизнь без футбола отличается от жизни, когда ты работаешь – у меня не было столь больших перерывов, как сейчас. Во время, когда ты находишься без работы, есть возможность анализировать и смотреть на футбол под другим углом. Если уж так получилось, что возник перерыв в работе, это время тоже может оказаться полезным. За это время можно проделать определенную аналитическую работу и извлечь из этой аналитики определенную пользу. Но, должен признаться, что очень скучаю по футболу – я не готов к такой жизни. Хочу работать! Думаю, уже скоро я возглавлю команду.

– Существует много слухов к Вашему будущему. Больше всего говорят о Казахстане. На сколько эти слухи соответствуют действительности?

– Я хочу вернуться к тренерской работе. На этот день у меня есть целый ряд вариантов, так что могу сказать, что точно буду работать. Сейчас есть немного времени, чтобы сделать выбор, а дальше – в бой!

– Если говорить о вариантах, которые вы имеете в настоящее время: зарубежные клубы или украинские?

– Почти все варианты – это зарубежные клубы, но здесь важно отметить слово «почти». Вот так могу сказать – это будет максимально правильная формулировка.

– Последним клубом, который Вы тренировали, в это время был черкасский ЛНЗ. Зимой 2025 года Вы приходили в команду, которая нуждалась в переменах. Какие задачи стояли перед Вами?

– Я не могу сказать, что перед нашим тренерским штабом стояла какая-то конкретная задача. Скорее можно говорить о глобальных задачах. Вот глобальная задача была – это развитие команды. Я и именно хотел, мне даже не нужно было ставить такую ​​задачу, ведь я всегда стараюсь к тому, чтобы команды, которые я возглавляю, были в лидирующей группе и боролись за еврокубки. Только тогда футбольная жизнь полноценна. Я понимаю, что еврокубки в нынешних реалиях – это тяжело для украинских клубов. Однако каждый клуб стремится к тому, чтобы играть в еврокубках. В перспективе мы с тренерским штабом видели, что такая команда, как ЛНЗ, должна была выступать в еврокубках.

– Вам так и не удалось вывести команду из кризиса. По завершению сезона вы покинули расположение клуба. Расскажите, как вам сообщили об увольнении? Как вы оцениваете период, проведенный в ЛНЗ?

– Это совсем не тот случай, когда мне или тренерскому штабу должно быть стыдно за работу в ЛНЗ. Я думаю, что мы проделали достаточно серьезную и полезную работу. Я считаю, что футболисты, которые хотели научиться, многому научились. В целом, за работу мне не стыдно, но конечно... В футболе очень важен результат. Не важно, как ты получаешь результат, а важно просто результат. С кем нельзя не согласиться – результат очень важен для всех. Уже сейчас делаю для себя выводы, что в первую очередь следует думать именно о результате, а уже потом добиваться реальной картинки в построении игры. Хочется, чтобы был результат, но чтобы он достигался в каком-нибудь определенном стиле самой игры. В стиле, который видит главный тренер и его тренерский штаб.

Я могу сказать, что в этом аспекте мы не достигли своих целей. Моей целью было поставить команде комбинационный и агрессивный и доминирующий футбол. Я не могу сказать, что мы сумели добиться этого в таком виде, как хотели этого. На то есть ряд причин. Где-то немного не хватило времени. Одной из важных причин является то, что ряд игроков, которые были в составе той команды... Вот у них не было той ответственности, любви и самоотверженности по клубу и самому футболу. В этом компоненте мы были далеки от идеала, но была проделана серьезная работа – мы поработали достаточно продуктивно.

Что касается нашего разрыва с ЛНЗ... За все время, когда мы общались с президентом ЛНЗ, я никогда не слышал от него какие-либо претензии или недовольство. При каждом разговоре он отмечал, что свою работу наш тренерский штаб делает профессионально и правильно. Когда мы решили попрощаться с ЛНЗ, то президент снова взял слово и поблагодарил нас. Нам подтвердили, что никаких претензий у него нет, но было принято решение об изменении вектора развития клуба в целом. Здесь все ясно – у меня нет никаких претензий.

Более того, скажу, что сейчас ЛНЗ сделал колоссально правильные шаги. В первую очередь, это касается селекционной работы. Можно сказать очень много хороших слов о работе, которую проделали и новый тренерский штаб, и футболисты – есть только добрые слова о футбольном клубе ЛНЗ.

– Перед возвращением в Украину у Вас был довольно неудачный период в Азербайджане. Что не удалось из Нефтчи? Здесь руководство клуба вообще не терпело. Вас уволили очень быстро.

– Об этом периоде в Нефтчи я уже говорил не раз. У Нефтчи все сложилось так... У нас было все нормально, за исключением результата, который никак не удалось получить. Нефтчи – это бренд, но этому клубу уже давно не удается добиться высоких результатов. В этом клубе не могут терпеливо относиться к моменту, когда команда не находится на верхушке турнирной таблицы и не добивается большого количества побед. Когда этот клуб не попадает в еврокубки – это уже не нормальная ситуация для столь большого клуба. Нефтчи – большой клуб с именем. Когда там нет результата – ищут другого тренера с надеждой, что другой тренер проделает работу, которая сразу даст результат.

– Недавно Нефтчи снова сменил тренера. Клуб возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб. Какие перспективы у Юрия Николаевича в должности главного тренера этого клуба? Вы сами говорите, что руководство Нефтчи достаточно нетерпеливо.

– Я не могу сказать ни одного плохого слова о руководстве Нефтчи. У меня с ними настолько теплые уносить, что вы себе даже не представляете. У меня с руководством этого клуба остались самые теплые и положительные относить. Юрий Николаевич я просто хочу пожелать, чтобы он достиг того, к чему стремится и сам он, и руководство клуба. Сбросить Карабх с трона будет очень непросто, но я думаю, что цель Нефтчи – завоевать чемпионство. Когда я приходил к рулю этой команды, то приходил только ради одной цели – меня интересовало только высшее место и игра в Лиге чемпионов. Желаю, чтобы Юрию Николаевичу удалось этого добиться.

– Мы обсудили относительно неудачные периоды вашей тренерской карьеры, а теперь давайте о хорошем. Вспомним, «золотые времена» одесского Черноморца (2010-2014 год). Ваш тренерский штаб пришел, когда команда была в Первой лиге Украины, но за годы работы вам удалось «слепить» боеспособную команду, которая на равных играла с французским «Лионом» в квалификации Лиги Европы. Какие эмоции переполняют, когда вспоминаете этот период?

– Это самый приятный, самый искренний и теплый период в моей тренерской карьере. А атмосфера, те болельщики, те результаты, которые нам удалось достичь – это просто невероятно! Отдельно хочу отметить одесских болельщиков. Как они реагировали на наши достижения. Этот период просто невозможно описать словами. Это то, ради чего следует жить. Когда в твоей жизни есть такие моменты, ты понимаешь, что прижил свою жизнь не зря. Период в Черноморце – это очень, очень и очень приятное для меня время. Даже несмотря на то, что мы не становились чемпионами.

Когда я говорю о Черноморце... когда вспомню то время – у меня всегда мурашки по коже! Вот я недавно наткнулся на фильм о «Золотых временах» одесского Черноморца, которую сделал Александр Денисов. Я очень благодарен ему за то, что он сделал такой фильм. Это просто… Мы смотрели вместе с семьей. У моей жены даже были слезы – она плакала. Мы еще раз пережили этот период. Именно такие моменты и дают эти импульсы, сигналы... Трудно подобрать слова! Это просто невероятно. Одесса и Черноморец – невероятные воспоминания... Это что-то!

– От руководства одесского клуба в тот период было то самое доверие, о котором вы всегда говорите. Вам дали время на построение команды! Именно этот фактор дал вам возможность построить команду, о которой сейчас можно упомянуть с такой теплотой?

– Смотрите, в футбол можно играть по-разному! Самое главное – результат. Конечно, я понимаю, для руководителей и владельцев клубов результат всегда будет на первом месте. Но... Результатов можно добиваться, демонстрируя достаточно разный футбол. Когда хочется построить такой футбол, который гарантированно даст результат, и именно постоянный результат, а не случайный. Если выстроить доминирующий, агрессивный и быстрый футбол – это даст результат в течение большого отрезка времени. Для того чтобы построить такой футбол, очень нужно время – это невозможно сделать через месяц или через два.

Здесь есть дилемма. Можно строить прагматический футбол, в основе которого есть только игра на результат. Этот результат ты можешь получить, но в то же время понимаешь, что это не тот футбол, в который ты хотел бы играть. В каждой команде хочется выстроить уровень футбола, который будет нравиться людям и даст действительно высокие результаты. Но есть один нюанс, когда команда выигрывает – все закрывают глаза, в какой футбол они играют.

Если говорить именно о том периоде в Черноморце... Мы понимаем, что в футболе бывает по-разному. Не все выходит сразу, где-то нужно потерпеть – в каждом клубе это происходит по-разному, но в Одессе нам дали время.

– Если говорить именно о Черноморце... Знаете, во многих командах можно выделить каких-то звезд, но «моряки» периода 2010-2014 это – команда-звезда. Единственный коллектив, достигавший результата своей самоотдачей. Лично я не могу назвать звезд той команды. Как вы считаете, кто был лидером и главной звездой Черноморца?

– Я соглашаюсь с вами. Вы задаетесь вопросом, и почти сразу на него же отвечаете! Я могу только подтвердить – команда действительно была единой! Здесь было самое важное! Сам Черноморец для каждого из тех футболистов – нечто невероятное. Ради болельщиков, ради клуба, города каждый футболист отдавался на 110 процентов. Это очень важная вещь, когда есть такой подход, такая ответственность и такая самоотдача – каждый футболист играет даже лучше, чем может сыграть.

Очень важным фактором успеха той команды была сама жизнь клуба. Важно, как мы живем, как тренируемся, какая атмосфера на стадионе... Когда в Одессе собирался полный стадион, я сам, будучи тренером, выходил и подтрибунное помещение и понимал... У меня такое было состояние, что я был готов отбегать три игры! Где-то такое же состояние было и у каждого из футболистов, именно из-за этого эмоционального состояния футболисты и способны показывать хорошие результаты и красивый футбол. Могу сказать, что Черноморец играл в футбол, о котором я всегда говорю – красивый доминирующий и атакующий. С этим футболом мы добились хороших результатов. Я хотел бы выделить каждого игрока той команды. Это была команда с большой буквы или даже все буквы в названии были большими – ЧЕРНОМОРЕЦ!!!

– В тот период украинский футбол был просто безумным: качественные легионеры, хорошие украинские исполнители, нереальная конкуренция, фанаты, заполнявшие стадионы на 100% – это нечто невероятное. Черноморец был крепким середняком, который мог испортить нервы многим, но могла ли та команда пригнуть выше головы и побороться за чемпионство?

– Пожалуй, в сезоне 2012/13, когда мы играли в плей-офф Лиги Европы с Лионом... Именно та команда, при условии точечной селекции в зимнее трансферное окно... Где-то 3-4 игрока. Если бы команду удалось усилить таким количеством футболистов – мы боролись бы за самые высокие места в УПЛ, навязывая борьбу и Динамо, и Шахтеру. Чувствовалось, что та команда имела такую ​​силу.

– Вернемся к вашей второй каденции в одесском Черноморце (2022-2024). Насколько ощутимо изменился украинский футбол в этот период по сравнению с тем, что было раньше?

– Конечно, изменился и на то есть свои причины, но я не могу вам сказать, что то время, да и вообще в любое время... Вот я не могу сказать, что УПЛ была слабой. Конечно, уровень изменился, и это было ощутимо. Вы помните, какие составы команд были в Шахтере, Динамо, Металлисте, Днепре.. Можно долго перечислять команды. Так вот, в командах того времени были футболисты, цена которых достигала 50-70 миллионов. В последующие годы просто не было легионеров такого уровня, именно поэтому уровень упал, но не до такого уровня, что можно было бы назвать УПЛ слабой лигой. Ни в один год я бы так УПЛ не назвал.

– Вам как тренеру проще было работать в период 2010-2014, когда в УПЛ были качественные легионеры или в период 2022-2024, когда уровень команд несколько снизился, как и уровень самой лиги?

– Я вам скажу, что здесь даже подход и тренерская работа отличаются. Подход к более звездным игрокам несколько отличается от подхода, который ты должен знать к игрокам, которые ниже уровня. Подход отличается!

– Какие задачи перед вами ставило руководство «моряков» во вторую каденцию пребывания в клубе (2022–2024)? Насколько вы рады этому периоду пребывания в клубе?

– Я не могу сказать, что я доволен! Скорее, я разочарован этим периодом. Мы пришли в команду в январе 2022 года. Где-то за полтора-два месяца нам удалось собрать и организовали команду так, что в середине февраля моряки были командой, от которой я просто получал удовольствие. Я получал удовольствие от работы, которую мы провели и от того, как играл Черноморец на зимнем собрании в 2022 году.

Я видел, что команда будет просто шикарной, но в Украине началась война. Расскажу вам одну интересную деталь, 27 февраля мы должны были играть против «Мариуполя», но война началась 24 февраля. Так вот, 22-23 февраля того года мы вернулись из собрания и я ужасно ждал начала чемпионата. Я был ужасно доволен тем, как команда готова к чемпионату. На сборах и команда играла в креативный и интересный футбол – просто красота. Мы уже понимали, что нас ждет возвращение этой атмосферы на стадионе «Черноморец». Уже 22 февраля на первый матч "моряков" после зимней паузы было продано около 25 тысяч билетов. Вы можете себе представить? 25 тысяч билетов. Люди ждали футбола, но вот так произошло в жизни… Война… Для меня это был очень серьезный удар.

– 24 февраля 2022 года. Полномасштабная война... Вспомним день! Как он прошел вам? Какие разговоры были внутри команды? Что говорило руководство «моряков»?

– Последние дни перед началом полномасштабной войны я просто был одержим футболом и ожиданием возобновления УПЛ. Я даже не верил, что война начнется и ни я, ни моя семья никак к этому не готовились. В ту ночь жена мне сказала, что начались взрывы, а я просто не мог в это поверить. Лишь утром на следующий день я понял, что война действительно началась. Это произошло и это не сон...

Мы применяли все возможные меры, чтобы наши футболисты были в безопасности. Я думаю, что мы не вспомним, как там точно все было, но если говорить о направлении этих шагов... Каждый наш футболист должен думать о своей семье и делать какие-то шаги. Клуб помогал всем, чем мог.

– Мы уже упоминали, что с Черноморцем в период 2010-2014 не удалось завоевать золотые медали чемпионата Украины, хотя команда была достаточно серьезная. Был у вас зарубежный этап карьеры, где вы брали золото. Это и солигорский Шахтер, и Астана... Какое чемпионство для вас было самым ценным?

– Я повторю, этот Черноморец – это радость и удовольствие от жизни. Если эти эмоции эмоции как-то сопоставлять, то похоже я переживал, когда работал в латвийском Вентспилсе (2005-2009). Мы несколько раз были чемпионами Латвии, но очень памятным стал первый год и третье чемпионство. Первый год – это нечто невероятное. Это счастье. Вентспилс много лет хотел стать чемпионами Латвии... Они были близки к тому. Наверное, вы этого тоже не знаете. Два года подряд до моего прихода Вентспилс не стал чемпионом. Как думаете, какая причина тому?

– Нууу…. Смотрите, на момент, когда вы возглавили Вентспилс (в 2005) мне было 5 лет… Давайте я логически попробую подумать…

– А, ясно (смеется). Нет-нет-нет, даже не думайте, я вам сейчас расскажу. Чтобы вы понимали, Вентспилс – это топ-команда в Латвии. Где-то начиная с начала 2000 года Вентспилс стал подбираться к вершине. В 2003 и 2004 годах Вентспилса в последнем туре чемпионата нужно выиграть у ФК Динабург, который я возглавлял с 2000 по 2005 годы. Просто нужно выиграть у Динабурга и они чемпионы! Итог: 2003 год – мы отбираем у них очки, и они не чемпионы, как и в 2004 году... Последний тур. Мы отбираем у них очки и они снова не чемпионы. Представляете?

В 2005 году мы пришли в Вентспилс. Первый трофей, которые мы завоевали во главе этой команды – это чемпионство. Это была большая радость. Это просто невероятно. У нас было еще одно чемпионство, к которому я тоже могу подобрать только хорошие слова. Это уже на третий год! Оставалось 11 туров до финиша чемпионата Латвии, и мы отставали от первого места. Для получения чемпионства нам нужно было выиграть 11 матчей подряд. Я говорю президенту: «Мы это сделаем!». И мы это сделали – мы выиграли то чемпионство. Это было невероятно.

– Если говорить об Азербайджане, Казахстане и Беларуси... С Габалой мы не смогли стать чемпионами, но смогли добиться хороших результатов в еврокубках. Мы два года квалифицировались в групповой этап Лиги Европы. Это была невероятная радость.

– Можно с уверенностью сказать, что самым знаковым для вас все же стало чемпионство в Латвии с Вентспилсом?

– Да. Именно этот чемпион был эмоциональным. Когда мы завоевали золото с Астаной... Ну, вы понимаете, Астана и без мане была чемпионом. Для них это привычное дело. Туда я приходил поддерживать ту планку, которая уже была поставлена. Тот сезон был тяжелым, но когда Астана становится чемпионом – это никого не удивляет.

Что касается солиговского Шахтера. Да для них это тоже было долгожданное чемпионство, это правда. Вы помните, что я сменил в должности главного тренера той команды Юрия Николаевича Вернидуба! Поэтому, тот год мы вместе получили это чемпионство!