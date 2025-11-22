Ребров назвал футболиста, который стал лидером атаки сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал игру вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка в матчах квалификации ЧМ-2026.

«Во-первых, в этом отборочном цикле было очень много травм наших вингеров. К сожалению, выпал Мудрик, которого мы не могли использовать. Я считаю, что Алексей Гуцуляк стал лидером в атаке, потому что знаю его качества.

Клуб – это клуб, там есть конкуренция, есть тренер, у которого свои мысли о модели игры. Если команда выигрывает – тренер прав, нет никаких проблем.

Но в сборной я действительно вижу, что Алексей в любом поединке играет на максимум. Это игрок, который не боится инициативу игру на себя, это очень важно. У нас, к сожалению, не так много таких футболистов.

Алексей – как раз тот игрок, который постоянно врывается в штрафную. Благодаря этому он забил мяч в Исландии, сейчас сделал результативную передачу и забил мяч. Он не боится брать игру на себя – это очень важно», – уверен Ребров.