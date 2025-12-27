Бразильский легионер Шахтера Кауан Элиас дал большое интервью клубным медиа.

Речь шла о первом году футболиста в команде, конкуренции между нападающими, жизни в Украине и пути в большом футболе.

Кауан Элиас рассказал о поддержке семьи и человека, который первым поверил в него как у футболиста. Вспомнил момент, когда узнал об интересе Шахтера, а также назвал тех, кто помогал адаптироваться в Украине.

В видео – черты характера Кауана, эмоции после непростых эпизодов, ритуалы перед матчами, собственный стиль и то, что фанаты обычно не видят за игрой на поле.

ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер