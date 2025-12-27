Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 05:45 | Обновлено 27 декабря 2025, 06:15
70
0

ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер

Бразильский легионер горняков дал большое интервью клубным медиа

27 декабря 2025, 05:45 | Обновлено 27 декабря 2025, 06:15
70
0
ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Бразильский легионер Шахтера Кауан Элиас дал большое интервью клубным медиа.

Речь шла о первом году футболиста в команде, конкуренции между нападающими, жизни в Украине и пути в большом футболе.

Кауан Элиас рассказал о поддержке семьи и человека, который первым поверил в него как у футболиста. Вспомнил момент, когда узнал об интересе Шахтера, а также назвал тех, кто помогал адаптироваться в Украине.

В видео – черты характера Кауана, эмоции после непростых эпизодов, ритуалы перед матчами, собственный стиль и то, что фанаты обычно не видят за игрой на поле.

ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер

По теме:
Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
КЕНДЗЕРЕК: «Динамо попало на самых сильных: Кристал Пэлас и Фиорентину»
НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео Кауан Элиас
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Футбол | 26 декабря 2025, 07:00 4
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»

Виктор раскритиковал свой бывший клуб – «Динамо»

Динамо готовит большой сюрприз для ряда игроков на лето 2026 года
Футбол | 27 декабря 2025, 05:42 0
Динамо готовит большой сюрприз для ряда игроков на лето 2026 года
Динамо готовит большой сюрприз для ряда игроков на лето 2026 года

В клубе будет кадровая чистка

Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Футбол | 26.12.2025, 23:21
Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Ашраф Хакими – самый дорогой игрок КАН. Кто входит в топ-15 рейтинга?
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26.12.2025, 09:26
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Футбол | 26.12.2025, 07:41
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Тренер Динамо: «Этой проблемы больше не будет. У меня есть свои идеи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
25.12.2025, 06:32 3
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23
Бокс
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем