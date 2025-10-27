КАУАН ЭЛИАС: «Это важная победа для Шахтера перед матчем с Динамо»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 12:38 | Обновлено 27 октября 2025, 12:45
Нападающий «Шахтера» рассказал о первом дубле и победе над «Кудровкой»

ФК Шахтер. Кауан Элиас

Нападающий «Шахтера» Кауан Элиас рассказал о своем первом дубле и победе над «Кудровкой» (4:0) в матче 10-го тура УПЛ.

– На твоем счету два забитых мяча в ворота «Кудровки». Что это значит для тебя и какие эмоции после победы?

– Эта победа очень важна. Знали, что игра будет сложной, как и всегда. Нам нужна была эта победа перед классико после трех неудачных матчей. Это добавляет уверенности перед поединком с «Динамо», чтобы выиграть Классико.

– Вспомни оба гола. Как можешь их описать?

– Первый гол был со стандарта, мы отработали это на тренировках: я шел на вторую штангу, Марлон сбросил мяч, и я забил. Второй гол: я был слева, снова закрыл дальнюю штангу, Педриньо, гениальный игрок, отдал пас, а я забил.

– После забитых мячей ты что-то показывал трибунам. К кому обращался и кому посвящаешь голы?

– Это был гол для моего дедушки, который приехал сегодня. Он – мой менеджер, а еще он приносит мне удачу: когда он на стадионе, я всегда забиваю. Сегодня два гола – для него. А второе празднование было для другого члена семьи, очень дорогого для меня человека. Я счастлив, что забил эти два гола.

– «Шахтеру» на 100 процентов удалось контролировать игру против «Кудривки»?

– Да, это правда. Думаю, мы сделали все, что отрабатывали на тренировках. Нам удалось доминировать в игре. Был пенальти, но такое случается. В целом мы контролировали игру, были лучше, поэтому и выиграли 4:0.

– Дальше «Шахтер» ждет двойное противостояние с киевским «Динамо». Эмоционально команда максимально настроена?

– Конечно, мы всегда готовы к таким важным матчам. Я здесь для этого, команда тоже. «Динамо» – сильный соперник, но мы знаем свой потенциал. Надеемся на победу, хотя игра будет сложной, особенно на выезде. Но следующая – дома, в Премьер-лиге. Так что надеемся победить. У нас много отличных футболистов высокого уровня, поэтому стремимся выиграть.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Шахтер - Кудровка Кауан Элиас
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
