ТУРАН: «Если не уважаете Кудровку, то не уважаете и других соперников»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 10-го тура УПЛ с «Кудровкой» (4:0):

– Счастлив, что победили, безусловно. Отличный результат, которым мы смогли сегодня порадовать наших болельщиков. Что касается матча, то некоторыми моментами я был доволен, некоторыми остался доволен не полностью. Что, на мой взгляд, мы могли бы улучшить, так это принятие решений в финальной трети и некоторые конкретные передачи при переходе с одной половины поля на другую. Также важно понимать: у нас очень много путешествий – как позади, так и впереди, – учитывая это, мы берегли всех наших футболистов. С другой стороны, таким образом мы даем положительный ритм и энергию тем, кто получает меньше игрового времени. Поэтому сегодня, как и в предыдущих матчах, были замены. Это ожидается и в будущих играх.

Если разбирать сам ход событий на поле, то, честно говоря, меня больше удовлетворило то, как мы сыграли в Житомире против «Полесья», несмотря на то что результат был для нас ничейным и не совсем удовлетворительным. Но важно осознавать, что процесс не происходит за один день, и, конечно, мы могли бы сейчас пожертвовать в пользу результата, но таким образом потерять нашу идентичность и не исповедовать тот футбол, который для нас является основополагающим. Чрезвычайно важно также понимать, что в нашем составе много 18-летних ребят, некоторые из них находятся очень далеко от дома – за 12 тысяч километров, и невозможно просто так их интегрировать или бросить в бой – все должно происходить постепенно, шаг за шагом. Поэтому я готов прощать их ошибки, давать пространство и время, что поможет им в будущем развитии. Сейчас очень важно сохранять спокойствие и подходить ко всему процессу, ко всей стратегии с холодной головой. И мы должны настаивать на тех вещах, которые считаем правильными и основополагающими для нашего стиля игры.

– Станет ли сегодняшняя встреча фундаментом для дальнейших побед над «Динамо»?

– Уверен, что каждая игра – это другая система. И, с одной стороны, нельзя считать матч с «Кудровкой» фундаментом для противостояния с «Динамо», а с другой – каждую игру можно рассматривать как подготовку к противостоянию с «Динамо» или с любой другой командой. Важно анализировать каждого соперника отдельно, даже в отдельно взятых поединках, которые нас ожидают: один, напомню, в Кубке, другой – в чемпионате. Поэтому каждая игра – самостоятельная история, и очень важно делать правильные, неторопливые выводы.

– Нужна ли на такие матчи особая мотивация для игроков? Ведь в этом сезоне вы играли против «Бешикташа», «Панатинаикоса», далее – в Лиге конференций, а теперь приезжаете домой, где нужно играть, со всей уважением к «Кудровке», с дебютантом УПЛ. Нужна ли особая мотивация для игроков?

– Для вашего понимания, очень часто на тренировках мы отрабатываем позиционное расположение, и в игре важно сохранять концентрацию. Я могу привести примеры недавнего противостояния с «Карпатами», где мы пропустили гол на последних минутах матча из-за потерянной концентрации. Даже не нужно вспоминать встречу с ЛНЗ – они полностью нас уничтожили и одержали заслуженную победу. В футболе все основано на уважении, всегда следует уважать каждого своего соперника. На протяжении всей жизни я постоянно сталкивался с подобным опытом. Вспоминаю историю, когда я был совсем юным игроком национальной сборной Турции, и в 2008 году в отборочном матче мы потеряли очки против Мальты. Каждая игра заслуживает уважения, каждый соперник должен быть разобран, и следует относиться к нему должным образом. То же самое касается «Динамо» – это совсем другая игра, совсем другая эмоция. Я рад сегодняшним трем очкам, и для меня вообще не имеет значения, в встрече с кем мы их добыли. Они идут в наш зачет и пополняют наши достижения в текущем сезоне. Так что, если вы не уважаете «Кудровку», то не может идти речи о том, что вы уважаете других соперников.

– Сегодня вы снова прибегли к ротации состава, в частности, мы не увидели в старте Николая Матвиенко. Но, глядя на состав в последнем еврокубковом матче, закралась мысль, что приоритет делается на УПЛ. Действительно ли «Шахтер» ставит главной задачей высокие места в чемпионате и Кубке?

– Я молодой тренер, как вы знаете, у меня присутствует максимализм: хочу побеждать всегда, в каждом матче. Безусловно, фокус на Премьер-лиге важен, мы хотим вернуть себе чемпионский титул. Однако Лига конференций – это совсем другой уровень, это противостояние в европейском турнире. Также для нас очень важен Кубок Украины, поскольку мы – «Шахтер» и нацелены на трофеи во всех соревнованиях, в которых участвуем. Николай Матвиенко, безусловно, является лидером команды, капитаном, и очень важно вспомнить, что сезон для него начался чрезвычайно рано, еще в июне, матчами за сборную. Он почти не отдыхает, также его семья далеко, он с ней почти не видится. Поэтому я, как главный тренер, должен защищать и опекать каждого своего игрока и постоянно подчеркиваю, что каждый футболист для меня важен, возможно, Николай даже немного более важен, чем все остальные. Поэтому я просто хотел его поберечь на будущие противостояния, ведь он очень нам нужен на дистанции сезона. Возвращаясь к вопросу, да, конечно, УПЛ для нас очень важна, и вопрос чемпионских медалей, разумеется, стоит как цель на сезон.

Что касается вопроса о ротации. Когда у вас в составе Месси, Иньеста, Хави сидят на замене, а Арда Туран играет, то это – ротация. У нас несколько иная ситуация: у нас 24 игрока, конечно, некоторые более опытные, однако в основном это молодой состав, который мы пытаемся вывести на другой уровень. Поэтому важно это понимать. Я не отношусь к этому как к ротации, это просто постепенная наигровка и введение в контекст нашего футбола каждого из доступных мне футболистов.

– Второй матч подряд мы видим дуэт Бондарь – Марлон Сантос. Оцените эту связку центральных защитников.

– Как я постоянно подчеркиваю, мы движемся от игры к игре, конечно, учитываем каждую тактику и систему, которую исповедует наш соперник. Поэтому важно понимать также, что, исходя из этого, я принимаю окончательное решение о стартовом составе. Что касается Марлона Сантоса, то я разговаривал с ним в июне и, учитывая его длительное отсутствие перед возвращением в «Шахтер», спросил, сколько ему нужно времени, чтобы вернуться в игру. Он сказал, что хочет вернуться как можно быстрее и приносить пользу команде, так что такое отношение, безусловно, заслуживает уважения. А что касается наших защитников, то также очень важно вывести их на пик формы именно в нужный момент сезона. Поэтому мы работаем над этим всей тренерской командой. Нас ожидает много игр как в чемпионате, так и, надеюсь, в Кубке Украины, а также на нашем пути к высшим стадиям Лиги конференций, на что я тоже очень надеюсь. И мы нуждаемся во всех игроках, я на всех рассчитываю. Также в составе есть другой талантливый центральный защитник – Алаа Грам, и мы все работаем над тем, чтобы наши оборонцы были в наилучшей форме и могли быть полезными на всей дистанции сезона.

– Сегодня вы досрочно заменили Олега Очеретько, одного из лучших на поле, а также Валерия Бондаря. Насколько серьезные у них травмы и будут ли они готовы к матчу с «Динамо»?

– В определенной мере я обеспокоен тем, насколько медиа в целом пытаются поднять эти темы прежде, чем мы сами в клубе получим какую-то официально подтвержденную информацию. Со своей стороны я ожидаю информацию после полноценного обследования от нашего командного врача, он проинформирует меня перед началом завтрашней тренировки о том, насколько они готовы принять участие в матче. Безусловно, это чрезвычайно важные для нас игроки, и я искренне надеюсь, что смогу рассчитывать на них в среду в противостоянии с «Динамо» в Кубке Украины. Однако даже если, к сожалению, они на какое-то время выбывают, то у нас всегда есть альтернативный план и другие способы, как подготовиться к будущим матчам.

– Чего вы ждете от двух матчей с «Динамо» – в Кубке и чемпионате?

– Побед.