Transfermarkt указал точную сумму трансфера Эмерллаху из ЧФР Клуж в Полесье
25 декабря волки официально объявили о подписании Линдона из румынского клуба
25 декабря житомирское Полесье официально объявило о переходе 25-летнего хавбека сборной Косова Линдона Эмерллаху из румынского клуба ЧФР Клуж.
Как указывает известный портал Transfermarkt, волки отдал за Линдона два миллиона евро, в то время как трансферная стоимость игрока оценивается в 1.5 млн.
Полесье и Эмерллаху заключили контракт до лета 2028 года. Линдон будет выступать в составе волков под 14-м номером.
В сезоне 2025/26 на счету Эмерллаху 24 матча в футболе ЧФР Клуж во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
По информации Sport.ua, Полесье также уже подписало еще одного представителя Косова – хавбека Илира Красничи из Колоса.
Трансферная история Линдона Эмерллаху
