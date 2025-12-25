Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Transfermarkt указал точную сумму трансфера Эмерллаху из ЧФР Клуж в Полесье
Украина. Премьер лига
Transfermarkt указал точную сумму трансфера Эмерллаху из ЧФР Клуж в Полесье

25 декабря волки официально объявили о подписании Линдона из румынского клуба

ФК Полесье. Линдон Эмерллаху

25 декабря житомирское Полесье официально объявило о переходе 25-летнего хавбека сборной Косова Линдона Эмерллаху из румынского клуба ЧФР Клуж.

Как указывает известный портал Transfermarkt, волки отдал за Линдона два миллиона евро, в то время как трансферная стоимость игрока оценивается в 1.5 млн.

Полесье и Эмерллаху заключили контракт до лета 2028 года. Линдон будет выступать в составе волков под 14-м номером.

В сезоне 2025/26 на счету Эмерллаху 24 матча в футболе ЧФР Клуж во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя голами и двумя ассистами.

По информации Sport.ua, Полесье также уже подписало еще одного представителя Косова – хавбека Илира Красничи из Колоса.

Трансферная история Линдона Эмерллаху

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Burevestnik
-  чи стане коли-небудь Полісся чемпіоном?
-  скільки вовка не корми та все одно у слона х.. більший.
