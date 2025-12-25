Гвардиола и еще 9 тренеров, потративших на покупку игроков больше всего

Пеп Гвардиола возглавляет рейтинг тренеров, во время деятельности которых суммарно были куплены игроки на самую большую сумму в истории футбола.

За время тренерской работы испанца во всех командах было куплено 96 футболистов на общую сумму 2,51 млрд евро.

На втором месте в данном рейтинге находится Жозе Моуринью (134 игрока на сумму 1.99 млрд евро), на третьем – Карло Анчелотти (126 футболистов на сумму 1.84 млрд евро).

Тренеры с самой суммарной стоимостью купленных футболистов в истории футбола