Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 декабря 2025, 19:24
Гвардиола и еще 9 тренеров, потративших на покупку игроков больше всего

В ходе тренерской деятельности испанца было куплено игроков на 2.5 млрд евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола возглавляет рейтинг тренеров, во время деятельности которых суммарно были куплены игроки на самую большую сумму в истории футбола.

За время тренерской работы испанца во всех командах было куплено 96 футболистов на общую сумму 2,51 млрд евро.

На втором месте в данном рейтинге находится Жозе Моуринью (134 игрока на сумму 1.99 млрд евро), на третьем – Карло Анчелотти (126 футболистов на сумму 1.84 млрд евро).

Тренеры с самой суммарной стоимостью купленных футболистов в истории футбола

  • 2.51 млрд евро – Пеп Гвардиола (96 игроков)
  • 1.99 млрд евро – Жозе Моуриньо (134 игрока)
  • 1.84 млрд евро – Карло Анчелотти (126 игроков)
  • 1.60 млрд евро – Массимилиано Аллегри (126 игроков)
  • 1.55 млрд евро – Диего Симеоне (100 игроков)
  • 1.38 млрд евро – Антонио Конте (108 игроков)
  • 1.32 млрд евро – Мануэль Пеллегрини (113 игроков)
  • 1.30 млрд евро – Унаи Эмери (100 игроков)
  • 1.22 млрд евро – Томас Тухель (73 игрока)
  • 1.22 млрд евро – Луис Энрике (52 игрока)
