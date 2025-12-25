Другие новости25 декабря 2025, 19:24 |
Гвардиола и еще 9 тренеров, потративших на покупку игроков больше всего
В ходе тренерской деятельности испанца было куплено игроков на 2.5 млрд евро
Пеп Гвардиола возглавляет рейтинг тренеров, во время деятельности которых суммарно были куплены игроки на самую большую сумму в истории футбола.
За время тренерской работы испанца во всех командах было куплено 96 футболистов на общую сумму 2,51 млрд евро.
На втором месте в данном рейтинге находится Жозе Моуринью (134 игрока на сумму 1.99 млрд евро), на третьем – Карло Анчелотти (126 футболистов на сумму 1.84 млрд евро).
Тренеры с самой суммарной стоимостью купленных футболистов в истории футбола
- 2.51 млрд евро – Пеп Гвардиола (96 игроков)
- 1.99 млрд евро – Жозе Моуриньо (134 игрока)
- 1.84 млрд евро – Карло Анчелотти (126 игроков)
- 1.60 млрд евро – Массимилиано Аллегри (126 игроков)
- 1.55 млрд евро – Диего Симеоне (100 игроков)
- 1.38 млрд евро – Антонио Конте (108 игроков)
- 1.32 млрд евро – Мануэль Пеллегрини (113 игроков)
- 1.30 млрд евро – Унаи Эмери (100 игроков)
- 1.22 млрд евро – Томас Тухель (73 игрока)
- 1.22 млрд евро – Луис Энрике (52 игрока)
""Гвардіола та ще 9 тренерів, які витратили свої гроші на покупку гравців найбільше.""
