Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
Другие новости
25 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 25 декабря 2025, 20:58
825
1

Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?

В рейтинге лидирует Гарри Кейн

25 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 25 декабря 2025, 20:58
825
1 Comments
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
Goal.com

Опубликован обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»-2026 от издания GOAL.

Лидером текущего списка стал Гарри Кейн, который демонстрирует феноменальную результативность в составе «Баварии». Вторую позицию занимает лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а топ-3 замыкает Эрлинг Голанд из «Манчестер Сити».

Главной неожиданностью стало поднятие Деклана Райса на четвертое место — хавбек «Арсенала» опередил Ламина Ямаля. В десятке также фигурируют Витинья, Майкл Олисе, Луис Диас, Эстевао и Ашраф Хакими.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026

  1. Гарри Кейн («Бавария»)
  2. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
  3. Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»)
  4. Деклан Райс («Арсенал»)
  5. Ламин Ямал («Барселона»)
  6. Витинья (ПСЖ)
  7. Майкл Олисе («Бавария»)
  8. Луис Диас («Бавария»)
  9. Эстевао («Челси»)
  10. Ашраф Хакими (ПСЖ)

По теме:
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Киберспортивный клуб Месси и Агуэро решил выйти из дисциплины по CS2
С ассистом Роналду. Аль-Наср разгромил Аль-Завраа
рейтинг Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Усман Дембеле Килиан Мбаппе Педри Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
Дмитрий Олийченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 19:51 0
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ

Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония

Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25 декабря 2025, 14:57 3
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам

Михаил поздравил своих подписчиков с Рождеством Христовым

Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Футбол | 24.12.2025, 20:43
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25.12.2025, 07:41
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Футбол | 25.12.2025, 14:08
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
Куйня то все, лч і чс все вирішать
Ответить
0
Популярные новости
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 9
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем