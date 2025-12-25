Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?

Опубликован обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»-2026 от издания GOAL.

Лидером текущего списка стал Гарри Кейн, который демонстрирует феноменальную результативность в составе «Баварии». Вторую позицию занимает лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а топ-3 замыкает Эрлинг Голанд из «Манчестер Сити».

Главной неожиданностью стало поднятие Деклана Райса на четвертое место — хавбек «Арсенала» опередил Ламина Ямаля. В десятке также фигурируют Витинья, Майкл Олисе, Луис Диас, Эстевао и Ашраф Хакими.

Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026