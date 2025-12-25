Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026. Кто опередил Мбаппе?
В рейтинге лидирует Гарри Кейн
Опубликован обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч»-2026 от издания GOAL.
Лидером текущего списка стал Гарри Кейн, который демонстрирует феноменальную результативность в составе «Баварии». Вторую позицию занимает лидер «Реала» Килиан Мбаппе, а топ-3 замыкает Эрлинг Голанд из «Манчестер Сити».
Главной неожиданностью стало поднятие Деклана Райса на четвертое место — хавбек «Арсенала» опередил Ламина Ямаля. В десятке также фигурируют Витинья, Майкл Олисе, Луис Диас, Эстевао и Ашраф Хакими.
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»)
- Эрлинг Голанд («Манчестер Сити»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Ламин Ямал («Барселона»)
- Витинья (ПСЖ)
- Майкл Олисе («Бавария»)
- Луис Диас («Бавария»)
- Эстевао («Челси»)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
