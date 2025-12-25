Утверждено распределение квот для футбольного турнира Олимпиады-2028
В Лос-Анджелесе-2028 женский турнир будет расширен до 16 команд
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение FIFA о составе футбольных турниров на Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе.
В футбольном турнире ОИ-2028 примут участие 16 команд в женском турнире и 12 команд в мужском. После этого Совет FIFA подтвердил распределение квот для каждой конфедерации.
Расширение женского турнира с 12 до 16 команд является отражением совместного стремления FIFA, МОК и организаторов LA28 повысить статус женского спорта, отметить силу женского футбола в США и открыть новые возможности для большего числа игроков и стран на мировой арене.
FIFA последовательно выступала за расширение женского футбольного турнира на Олимпиаде, включая официальный запрос на увеличение числа команд с 12 до 16 перед Парижем-2024. Это решение соответствует стратегическим задачам FIFA для глобального футбола на 2023–2027 годы, предусматривающим создание большего числа возможностей для женщин и девушек в футболе на всех уровнях игры.
Мужской футбольный турнир Олимпиады-2028 (12 команд)
- АФК (Азия): 2 места
- КАФ (Африка): 2 места
- КОНКАКАФ (Северная Америка): 1 место
- КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2 места
- ОФК (Океания): 1 место
- УЕФА (Европа): 3 места
- Страна-хозяйка (США): 1 место
Женский футбольный турнир Олимпиады-2028 (16 команд)
- АФК (Азия): 2,5 места
- КАФ (Африка): 2 места
- КОНКАКАФ (Северная Америка): 3 места
- КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2,5 места
- ОФК (Океания): 1 место
- УЕФА (Европа): 4 места
- Страна-хозяйка (США): 1 место
