Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утверждено распределение квот для футбольного турнира Олимпиады-2028
Другие новости
25 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 19:25
155
0

Утверждено распределение квот для футбольного турнира Олимпиады-2028

В Лос-Анджелесе-2028 женский турнир будет расширен до 16 команд

25 декабря 2025, 19:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 19:25
155
0
Утверждено распределение квот для футбольного турнира Олимпиады-2028
FIFA

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение FIFA о составе футбольных турниров на Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе.

В футбольном турнире ОИ-2028 примут участие 16 команд в женском турнире и 12 команд в мужском. После этого Совет FIFA подтвердил распределение квот для каждой конфедерации.

Расширение женского турнира с 12 до 16 команд является отражением совместного стремления FIFA, МОК и организаторов LA28 повысить статус женского спорта, отметить силу женского футбола в США и открыть новые возможности для большего числа игроков и стран на мировой арене.

FIFA последовательно выступала за расширение женского футбольного турнира на Олимпиаде, включая официальный запрос на увеличение числа команд с 12 до 16 перед Парижем-2024. Это решение соответствует стратегическим задачам FIFA для глобального футбола на 2023–2027 годы, предусматривающим создание большего числа возможностей для женщин и девушек в футболе на всех уровнях игры.

Мужской футбольный турнир Олимпиады-2028 (12 команд)

  • АФК (Азия): 2 места
  • КАФ (Африка): 2 места
  • КОНКАКАФ (Северная Америка): 1 место
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2 места
  • ОФК (Океания): 1 место
  • УЕФА (Европа): 3 места
  • Страна-хозяйка (США): 1 место

Женский футбольный турнир Олимпиады-2028 (16 команд)

  • АФК (Азия): 2,5 места
  • КАФ (Африка): 2 места
  • КОНКАКАФ (Северная Америка): 3 места
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 2,5 места
  • ОФК (Океания): 1 место
  • УЕФА (Европа): 4 места
  • Страна-хозяйка (США): 1 место
По теме:
ФИФА определила сроки проведения первого женского клубного чемпионата мира
В ФИФА анонсировали запуск нового турнира для всех ассоциаций-членов
НАСИБОВ: «Буду возвращаться в весовую категорию, где взял два серебра ОИ»
Олимпийские игры 2028 ФИФА Совет ФИФА МОК регламент статистические расклады
Николай Степанов Источник: ФИФА
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24 декабря 2025, 21:22 1
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер

Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий клуб

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24 декабря 2025, 19:07 3
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»

80-летний наставник поделился некоторыми воспоминаниями…

ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
Футбол | 25.12.2025, 17:14
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем