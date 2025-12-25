ФИФА определила сроки проведения первого женского клубного чемпионата мира

Совет FIFA определил даты проведения первого женского клубного чемпионата мира в 2028 году.

После широких консультаций, охвативших все заинтересованные стороны и приведших к консенсусу, Совет FIFA определил, что турнир пройдет с 5 по 30 января 2028 года.

Согласно решению Совета FIFA, женский клубный чемпионат мира будет проводиться один раз в четыре года.

На предварительном этапе (play-in) сыграют 6 клубов, представляющих АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА. Три победителя этого этапа выйдут в групповой этап и присоединятся к 13 другим клубам. АФК, КАФ, КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ получат по два прямых места, а УЕФА – пять.

Групповой этап будет состоять из 4 групп по 4 команды, при этом две лучшие команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф.

Все матчи турнира – от этапа play-in до финала – пройдут на нейтральных аренах, которые будут определены FIFA позднее. Порядок посева клубов для следующего турнира, 2032 года, будет определен отдельно с учетом результатов и выступлений команд во всех предыдущих соревнованиях.

Инфографика. Клубный чемпионат мира 2028 года среди женщин