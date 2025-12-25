Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
25 декабря 2025, 18:23 | Обновлено 25 декабря 2025, 18:31
В ФИФА анонсировали запуск нового турнира для всех ассоциаций-членов

Джанни Инфантино сообщил о создании фестивалей для юношей и девушек U-15

В ФИФА анонсировали запуск нового турнира для всех ассоциаций-членов
FIFA

Развивая детский футбол, Совет FIFA сообщил о создании новых турниров-фестивалей FIFA U-15 для юношей и девушек, которые будут открыты для всех 211 ассоциаций-членов FIFA.

Впервые турнира пройдет среди юношей в 2026 году. Затем в 2027 году в турнире будут принимать команды девушек.

В дальнейшем, начиная с 2028 года, все ассоциации-члены будут приглашены принять участие как со своими юношескими командами U-15, так и с командами девушек U-15 в двух отдельных соревнованиях. С целью соответствия потребностям развития игроков U-15, матчи будут короче по продолжительности и проводиться на меньших полях, а состав команды будет насчитывать от 7 до 9 игроков.

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал:

«В последние годы FIFA активизировала усилия по развитию молодежного футбола, результаты которых очевидны для всех. Мы активно занимаемся продвижением молодежных соревнований и развитием, и это естественный следующий шаг – и при этом очень радостный.

Проведение фестивалей FIFA U-15 для юношей и девушек будет иметь ключевое значение в стремлении FIFA дать каждому таланту шанс по всему миру и является еще одним примером того, как FIFA реинвестирует в игру».

