Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 21:22 | Обновлено 24 декабря 2025, 21:28
3300
0

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер

Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий клуб

24 декабря 2025, 21:22 | Обновлено 24 декабря 2025, 21:28
3300
0
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Керем Актюркоглу

Турецкий вингер «Фенербахче» Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий «Шахтер».

По информации турецких СМИ, 27-летний футболист намерен сменить клуб в ближайшее время. Главный тренер украинской команды Арда Туран намерен видеть Керема в команде, но семья игрока хочет, чтобы он остался в Стамбуле. Только этим летом Актюркоглу перешел из «Бенфики» в «Фенербахче».

В текущем сезоне Керем Актюркоглу провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на подписание вингера из АПЛ.

По теме:
Назван лучший футболист Шахтера в декабре 2025 года
Президент гранда, обвиняемый в употреблении кокаина, выступил с заявлением
Он уже работал с Вернидубом. Нефтчи заинтересовано в центрбеке Полесья
Керем Актюркоглу Шахтер Донецк Фенербахче трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(63)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 24 декабря 2025, 06:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футбол | 24 декабря 2025, 12:41 33
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб

«Горняки» не собираются продлевать контракт с форвардом Буркина-Фасо Лассиной Траоре

Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Футбол | 24.12.2025, 15:03
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Один из клубов УПЛ решил провести сборы на Балканах
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Бокс | 24.12.2025, 01:02
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Футбол | 24.12.2025, 21:51
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Есть русский след. Украинец может неожиданно сменить клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 55
Футбол
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 22
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 11
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем