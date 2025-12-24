Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий клуб
Турецкий вингер «Фенербахче» Керем Актюркоглу может перебраться в донецкий «Шахтер».
По информации турецких СМИ, 27-летний футболист намерен сменить клуб в ближайшее время. Главный тренер украинской команды Арда Туран намерен видеть Керема в команде, но семья игрока хочет, чтобы он остался в Стамбуле. Только этим летом Актюркоглу перешел из «Бенфики» в «Фенербахче».
В текущем сезоне Керем Актюркоглу провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» нацелился на подписание вингера из АПЛ.
