Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ

21-летний украинский форвард Даниэль Кивинда может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщает UA-Football, агенты игрока активно ищут ему команду. Приоритетом для Кивинды является УПЛ.

Даниэль также имеет предложения из европейских чемпионатов. Источник уточняет, что Кивинда в Украине готов рассматривать только клубы элитного дивизиона – Первая лига ему не подходит.

Кивинда, которого в свое время считали главным талантом Днепра-1 и называли «днепровским (или украинским) Мбаппе» из-за скорости, летом 2025 года находился в просмотре в Кривбассе, но травмировался и криворожская команда не стала его подписывать.

Даниэль находится без клуба уже полгода. В марте он присоединился к румынскому коллективу Фарул и сыграл три матча (без результативных действий), а уже летом стал свободным агентом.