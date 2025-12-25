Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ
Агенты активно ищут Даниэлю команду – в Первую лигу экс-форврд Днепра-1 не хочет
21-летний украинский форвард Даниэль Кивинда может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.
Как сообщает UA-Football, агенты игрока активно ищут ему команду. Приоритетом для Кивинды является УПЛ.
Даниэль также имеет предложения из европейских чемпионатов. Источник уточняет, что Кивинда в Украине готов рассматривать только клубы элитного дивизиона – Первая лига ему не подходит.
Кивинда, которого в свое время считали главным талантом Днепра-1 и называли «днепровским (или украинским) Мбаппе» из-за скорости, летом 2025 года находился в просмотре в Кривбассе, но травмировался и криворожская команда не стала его подписывать.
Даниэль находится без клуба уже полгода. В марте он присоединился к румынскому коллективу Фарул и сыграл три матча (без результативных действий), а уже летом стал свободным агентом.
