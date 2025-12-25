Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 18:01 | Обновлено 25 декабря 2025, 18:13
410
0

Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ

Агенты активно ищут Даниэлю команду – в Первую лигу экс-форврд Днепра-1 не хочет

25 декабря 2025, 18:01 | Обновлено 25 декабря 2025, 18:13
410
0
Днепровский Мбаппе. Полгода без клуба: Кивинда может вернуться в УПЛ
Instagram. Даниэль Кивинда

21-летний украинский форвард Даниэль Кивинда может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщает UA-Football, агенты игрока активно ищут ему команду. Приоритетом для Кивинды является УПЛ.

Даниэль также имеет предложения из европейских чемпионатов. Источник уточняет, что Кивинда в Украине готов рассматривать только клубы элитного дивизиона – Первая лига ему не подходит.

Кивинда, которого в свое время считали главным талантом Днепра-1 и называли «днепровским (или украинским) Мбаппе» из-за скорости, летом 2025 года находился в просмотре в Кривбассе, но травмировался и криворожская команда не стала его подписывать.

Даниэль находится без клуба уже полгода. В марте он присоединился к румынскому коллективу Фарул и сыграл три матча (без результативных действий), а уже летом стал свободным агентом.

По теме:
Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы
Игрок сборной Украины хочет стать одноклубником Забарного
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Фарул Даниэль Кивинда Днепр-1 трансферы УПЛ свободный агент Первая лига Украины
Даниил Агарков Источник: UA-Football
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Футбол | 25 декабря 2025, 11:58 3
Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву
Раки, пиво и крепкие напитки. Ветеран ВСУ проехался по Милевскому и Алиеву

Олег Симороз отреагировал на Благодарность от ТЦК для Александра Алиева

Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха
Футбол | 25 декабря 2025, 16:59 1
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха
Известный тренер раскритиковал ЛНЗ, заговорив о футболистах Руха

Олег Дулуб заявил, что черкасская команда не должна возглавлять турнирную таблицу УПЛ

Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Футбол | 24.12.2025, 21:22
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24.12.2025, 19:07
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
Одесский Черноморец попрощался с Александром Кучером
24.12.2025, 20:43 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем