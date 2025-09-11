Травмировался на просмотре. Кривбасс хотел подписать экс-игрока Днепра-1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 01:19 | Обновлено 11 сентября 2025, 01:30
Даниэль Кивинда выступал за клуб Фарул из Румынии

СК Днепр-1. Даниэль Кивинда

21-летний украинский нападающий Даниель Кивинда, который весной выступал за «Фарул» в Румынии, до сих пор находится в статусе свободного агента и продолжает искать новый клуб.

Ранее Кивинда попадал в сферу интересов криворожского «Кривбасса» и даже проходил просмотр в команде под руководством Патрика ван Леувена. Украинский клуб искал замену Даниелю Сосе, который переехал в Казахстан.

Однако подписать контракт не удалось. Уже на второй тренировке форвард получил травму и покинул расположение «Кривбасса». В итоге криворожцы подписали венесуэльца Карлоса Парако, который быстро адаптировался в коллективе.

Зимой Кивинда также не прошел просмотр в «Черноморце». В настоящий момент нападающий находится в Польше и рассматривает украинские варианты продолжения карьеры.

трансферы Фарул Кривбасс Кривой Рог чемпионат Румынии по футболу Днепр-1 трансферы УПЛ Даниэль Кивинда Патрик ван Леувен Карлос Парако травма Даниэль Соса свободный агент
Николай Степанов Источник: Telegram
