Травмировался на просмотре. Кривбасс хотел подписать экс-игрока Днепра-1

21-летний украинский нападающий Даниель Кивинда, который весной выступал за «Фарул» в Румынии, до сих пор находится в статусе свободного агента и продолжает искать новый клуб.

Ранее Кивинда попадал в сферу интересов криворожского «Кривбасса» и даже проходил просмотр в команде под руководством Патрика ван Леувена. Украинский клуб искал замену Даниелю Сосе, который переехал в Казахстан.

Однако подписать контракт не удалось. Уже на второй тренировке форвард получил травму и покинул расположение «Кривбасса». В итоге криворожцы подписали венесуэльца Карлоса Парако, который быстро адаптировался в коллективе.

Зимой Кивинда также не прошел просмотр в «Черноморце». В настоящий момент нападающий находится в Польше и рассматривает украинские варианты продолжения карьеры.