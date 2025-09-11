Травмировался на просмотре. Кривбасс хотел подписать экс-игрока Днепра-1
Даниэль Кивинда выступал за клуб Фарул из Румынии
21-летний украинский нападающий Даниель Кивинда, который весной выступал за «Фарул» в Румынии, до сих пор находится в статусе свободного агента и продолжает искать новый клуб.
Ранее Кивинда попадал в сферу интересов криворожского «Кривбасса» и даже проходил просмотр в команде под руководством Патрика ван Леувена. Украинский клуб искал замену Даниелю Сосе, который переехал в Казахстан.
Однако подписать контракт не удалось. Уже на второй тренировке форвард получил травму и покинул расположение «Кривбасса». В итоге криворожцы подписали венесуэльца Карлоса Парако, который быстро адаптировался в коллективе.
Зимой Кивинда также не прошел просмотр в «Черноморце». В настоящий момент нападающий находится в Польше и рассматривает украинские варианты продолжения карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026
Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко