Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Ближайшие дни могут стать решающими для будущего Николая Шапаренко.

27-летний полузащитник сборной Украины стоит перед выбором между переходом в испанскую «Жирону» и продлением контракта с киевским «Динамо», ведь у него есть контрактные предложения от двух клубов.

Действующее соглашение футболиста с украинским клубом заканчивается уже в июне.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.