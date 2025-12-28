Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Испания
28 декабря 2025, 07:05 |
322
1

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Ближайшие дни могут стать решающими для будущего Николая Шапаренко.

27-летний полузащитник сборной Украины стоит перед выбором между переходом в испанскую «Жирону» и продлением контракта с киевским «Динамо», ведь у него есть контрактные предложения от двух клубов.

Действующее соглашение футболиста с украинским клубом заканчивается уже в июне.

В этом сезоне украинец провел 21 матч за «Динамо», забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. В составе национальной сборной Шапаренко сыграл 48 матчей, отличившись 2 голами и 3 ассистами.

Динамо Киев Жирона чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Перець
Бажано на новий рік в Жирону
