Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»
Англия
29 декабря 2025, 18:17 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:18
62
0

Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»

Сандро Тонали во многом обязан тренеру

29 декабря 2025, 18:17 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:18
62
0
Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал о роли в его жизни и карьере главного тренера «сорок» Эдди Хау:

«Хау будет занимать особое место в вашей жизни? Да, по моему мнению, да. Помимо его качеств как тренера и того, что он дал мне на поле, он многое дал как личность. Я обязательно буду помнить его с теплом и думаю, что он будет частью моей жизни и в будущем. За эти три года вместе он очень помог мне, как на поле, так и вне его, и до сих пор продолжает это делать. Он замечательный человек, и недаром его уважают все здесь в Ньюкасле – и фанаты, и игроки».

Ранее Рубен Аморим прокомментировал победу над «Ньюкаслом».

По теме:
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Артета заговорил о трансферах: «Мы хотим стать лучше»
ВИДЕО. Гвардиола едва сдержал гнев после победы в матче АПЛ
Эдди Хау Сандро Тонали Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Чирко Источник: Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как работает Академия ЛНЗ. Кто кует кадры для сенсационного лидера УПЛ
Футбол | 29 декабря 2025, 16:32 0
Как работает Академия ЛНЗ. Кто кует кадры для сенсационного лидера УПЛ
Как работает Академия ЛНЗ. Кто кует кадры для сенсационного лидера УПЛ

Спортивный директор академии ЛНЗ Алексей Позняков рассказал о принципах работы юношеских команд

Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один
Футбол | 29 декабря 2025, 09:44 22
Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один
Все соперники Динамо в ЛК вышли в раунд плей-офф, Шахтера – только один

Вспомним итоговое положение соперников украинских клубов на этапе лиги

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 8
Футбол
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 2
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 2
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем