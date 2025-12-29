Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал о роли в его жизни и карьере главного тренера «сорок» Эдди Хау:

«Хау будет занимать особое место в вашей жизни? Да, по моему мнению, да. Помимо его качеств как тренера и того, что он дал мне на поле, он многое дал как личность. Я обязательно буду помнить его с теплом и думаю, что он будет частью моей жизни и в будущем. За эти три года вместе он очень помог мне, как на поле, так и вне его, и до сих пор продолжает это делать. Он замечательный человек, и недаром его уважают все здесь в Ньюкасле – и фанаты, и игроки».