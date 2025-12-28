Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение
Итальянский клуб предложил украинца «Лидсу» и «Вест Хэму»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик был предложен двум клубам Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TeamTalk.
По информации источника, итальянский клуб предложил подписать 28-летнего футболиста «Лидсу» и «Вест Хэму». «Волки» готовы продать футболиста за 33 миллиона фунтов. Оба клуба заинтересованы в потенциальной сделке.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее Джан Пьеро Гасперини удивил заявлением по Довбику.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер
Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде
Купили за 35 $ млн., він сидить не грає і перспектив, щоб грав ніяких не видно, наразі (як не прикро і шкода) "лавочнику" платять 3,5 млн. з/п на рік, тренер його в своїй команді не бачить від слова взагалі причому відколи прийшов (тренер). Так де ж логіка продавати його за 33 млн. фунтів!!?? Коли його ціна на Трансфер паркеті (хоча це часто необ'єктивно) становить 20 млн. євро!!!!