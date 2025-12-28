Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
28 декабря 2025, 18:32 |
4190
6

Итальянский клуб предложил украинца «Лидсу» и «Вест Хэму»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик был предложен двум клубам Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, итальянский клуб предложил подписать 28-летнего футболиста «Лидсу» и «Вест Хэму». «Волки» готовы продать футболиста за 33 миллиона фунтов. Оба клуба заинтересованы в потенциальной сделке.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Джан Пьеро Гасперини удивил заявлением по Довбику.

По теме:
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Звезда Аль-Хиляля уже этой зимой может вернуться в Европу
Впервые с сезона 1959/60. Игрок Лидса забил в 6 матчах чемпионата подряд
Лидс Вест Хэм Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
Andromed
смішно, такі гроші на даний момент ніхто за нього не дасть
Ответить
+5
Vbolivalnyk-Peter
Я ось не розумію, ви якщо вигадуєте новини, то принаймні якусь логіку спробуйте "ввімкнути"! 
Купили за 35 $ млн., він сидить не грає і перспектив, щоб грав ніяких не видно, наразі (як не прикро і шкода) "лавочнику" платять 3,5 млн. з/п на рік, тренер його в своїй команді не бачить від слова взагалі причому відколи прийшов (тренер). Так де ж логіка продавати його за 33 млн. фунтів!!?? Коли його ціна на Трансфер паркеті (хоча це часто необ'єктивно) становить 20 млн. євро!!!!
Ответить
+4
Andre Chil
Хоть би 23, і не фунтів, а долярів, і то покупця, ще пошукати треба
Ответить
+3
Alexs
Новини видумані для наповнення сайту. Ніхто його не купить сьогодні і за 10 
Ответить
+2
Remark
А де слово «сенсація»?
Ответить
+1
Lucky_Loser
Вест Хем має всі шанси вилетіти в чемпіоншип і там Довбик може і заграти 
Ответить
0
