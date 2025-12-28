Впечатляющая сумма. Довбик может сменить клуб зимой, сделано предложение

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик был предложен двум клубам Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает TeamTalk.

По информации источника, итальянский клуб предложил подписать 28-летнего футболиста «Лидсу» и «Вест Хэму». «Волки» готовы продать футболиста за 33 миллиона фунтов. Оба клуба заинтересованы в потенциальной сделке.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Джан Пьеро Гасперини удивил заявлением по Довбику.