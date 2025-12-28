Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику
Италия
28 декабря 2025, 16:10 |
534
0

Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику

Украинский форвард не сыграет с Дженоа

28 декабря 2025, 16:10 |
534
0
Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский нападающий его команды Артем Довбик пропустит матч 17-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится в понедельник, 29 декабря.

«Довбик еще не готов и мы его не включили в заявку. Надеемся, что он будет готов к следующей неделе. Он еще не готов играть. Мы смогли поработать на этой неделе, хотя некоторые из игроков переболели гриппом.

Самая большая проблема для нас - это Эрмосо. Нам нужно все решить до завтра: у него - форма пубалгии, и нам нужно оценить, сможет ли он играть или нет», - цитирует Гасперини Retesport.

Ранее в европейском гранде отреагировали на предложение подписать Довбика.

По теме:
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Дженоа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Футбол | 28 декабря 2025, 15:19 0
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ

Тимур Тутеров оказался на скамье для запасных Сандерленда на игру против Лидса

Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28 декабря 2025, 04:36 5
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой

Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде

Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Футбол | 27.12.2025, 18:41
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28.12.2025, 09:00
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
28.12.2025, 07:55 34
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем