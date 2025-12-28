Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику
Украинский форвард не сыграет с Дженоа
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский нападающий его команды Артем Довбик пропустит матч 17-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится в понедельник, 29 декабря.
«Довбик еще не готов и мы его не включили в заявку. Надеемся, что он будет готов к следующей неделе. Он еще не готов играть. Мы смогли поработать на этой неделе, хотя некоторые из игроков переболели гриппом.
Самая большая проблема для нас - это Эрмосо. Нам нужно все решить до завтра: у него - форма пубалгии, и нам нужно оценить, сможет ли он играть или нет», - цитирует Гасперини Retesport.
Ранее в европейском гранде отреагировали на предложение подписать Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тимур Тутеров оказался на скамье для запасных Сандерленда на игру против Лидса
Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде