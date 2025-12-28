Неприятные новости для Артема. Гасперини удивил заявлением по Довбику

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский нападающий его команды Артем Довбик пропустит матч 17-го тура Серии А с «Дженоа», который состоится в понедельник, 29 декабря.

«Довбик еще не готов и мы его не включили в заявку. Надеемся, что он будет готов к следующей неделе. Он еще не готов играть. Мы смогли поработать на этой неделе, хотя некоторые из игроков переболели гриппом.

Самая большая проблема для нас - это Эрмосо. Нам нужно все решить до завтра: у него - форма пубалгии, и нам нужно оценить, сможет ли он играть или нет», - цитирует Гасперини Retesport.

