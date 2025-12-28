Украина. Премьер лига28 декабря 2025, 18:56 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:11
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда
Украинский вингер Кирилл Пашко вернется в расположение киевского «Динамо». Об этом сообщает TransfeerFeed.
По информации источника, 19-летний футболист не вернется в гданьскую «Лехию», в которую он перебрался этим летом на правах аренды на один сезон. Игрок находится в Киеве, где он восстановился от травмы.
Кирилл Пашко не провел ни одного матча за «Лехию». Его соглашение с чемпионом Украинской Премьер-лиги рассчитано до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может оформить трансфер легионера.
