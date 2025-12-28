Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве

Украинский вингер Кирилл Пашко вернется в расположение киевского «Динамо». Об этом сообщает TransfeerFeed.

По информации источника, 19-летний футболист не вернется в гданьскую «Лехию», в которую он перебрался этим летом на правах аренды на один сезон. Игрок находится в Киеве, где он восстановился от травмы.

Кирилл Пашко не провел ни одного матча за «Лехию». Его соглашение с чемпионом Украинской Премьер-лиги рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может оформить трансфер легионера.