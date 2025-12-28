Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 18:56 | Обновлено 28 декабря 2025, 19:11
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве

Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда

ФК Динамо. Кирилл Пашко

Украинский вингер Кирилл Пашко вернется в расположение киевского «Динамо». Об этом сообщает TransfeerFeed.

По информации источника, 19-летний футболист не вернется в гданьскую «Лехию», в которую он перебрался этим летом на правах аренды на один сезон. Игрок находится в Киеве, где он восстановился от травмы.

Кирилл Пашко не провел ни одного матча за «Лехию». Его соглашение с чемпионом Украинской Премьер-лиги рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может оформить трансфер легионера.

Даниил Кирияка
