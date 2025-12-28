Динамо может оформить трансфер легионера. Готовится предложение

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может стать игроком «Сантос». Об этом сообщает Transferfeed.

По информации источника, бразильский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту соглашение на три года, а после этого подписания предварительного контракта начать давить на «Интернасьональ», в котором вингер выступает на правах аренды, для разорвания соглашения.

Остается непонятным срок контракт между «Динамо» и Витиньо: президент украинского клуба Игорь Суркис заявлял, что оно рассчитано до лета 2027 года, а по информации Transfermarkt – до лета 2026.

В текущем сезоне Витиньо провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евр.

