Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может оформить трансфер легионера. Готовится предложение
Бразилия
28 декабря 2025, 17:19 |
1419
1

Динамо может оформить трансфер легионера. Готовится предложение

Витиньо может перебраться в «Сантос»

28 декабря 2025, 17:19 |
1419
1 Comments
Динамо может оформить трансфер легионера. Готовится предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может стать игроком «Сантос». Об этом сообщает Transferfeed.

По информации источника, бразильский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту соглашение на три года, а после этого подписания предварительного контракта начать давить на «Интернасьональ», в котором вингер выступает на правах аренды, для разорвания соглашения.

Остается непонятным срок контракт между «Динамо» и Витиньо: президент украинского клуба Игорь Суркис заявлял, что оно рассчитано до лета 2027 года, а по информации Transfermarkt – до лета 2026.

В текущем сезоне Витиньо провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евр.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу Цитаишвили.

По теме:
Спортдир Наполи о правилах Серии А: «Для меня это большой парадокс»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»
Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины
Интернасьонал Динамо Киев чемпионат Бразилии по футболу трансферы трансферы УПЛ Витиньо (Динамо) Сантос
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Война | 28 декабря 2025, 09:00 7
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад
Склоним головы. 20-летний фанат Днепра погиб за Украину 11 лет назад

Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 15:11
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Футбол | 28.12.2025, 07:55
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Чемпион Италии неожиданно решил подписать футболиста Динамо
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28.12.2025, 07:05
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Большая потеря для Динамо. На место этого футболиста нужно покупать другого, чтобы закрыть дыру. 
Ответить
-4
Популярные новости
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 1
Бокс
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем