Динамо может оформить трансфер легионера. Готовится предложение
Витиньо может перебраться в «Сантос»
Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может стать игроком «Сантос». Об этом сообщает Transferfeed.
По информации источника, бразильский клуб планирует предложить 26-летнему футболисту соглашение на три года, а после этого подписания предварительного контракта начать давить на «Интернасьональ», в котором вингер выступает на правах аренды, для разорвания соглашения.
Остается непонятным срок контракт между «Динамо» и Витиньо: президент украинского клуба Игорь Суркис заявлял, что оно рассчитано до лета 2027 года, а по информации Transfermarkt – до лета 2026.
В текущем сезоне Витиньо провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евр.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу Цитаишвили.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»
Финалист Лиги конференций нацелился на украинца