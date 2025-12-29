Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятный прогресс. В Англии – в восторге от игры звезды сборной Украины
Англия
29 декабря 2025, 19:11 |
1838
0

Невероятный прогресс. В Англии – в восторге от игры звезды сборной Украины

Фанаты Брентфорда расхвалили Егора Ярмолюка

29 декабря 2025, 19:11 |
1838
0
Невероятный прогресс. В Англии – в восторге от игры звезды сборной Украины
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Болельщики «Брентфорда» поделились с BBC своими мыслями о победе их команды в матче 18-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1), в котором украинский полузащитник Егор Ярмолюк отметился результативной передачей.

«Это было что-то особенное. Команда играла как единое целое с первой минуты. Игорь Тьягу и Кевин Шаде мучили защиту «Борнмута» в воздухе и на земле. Полузащита в лице Матиаса Йенсена, Егора Ярмолюка и Виталия Янельта обеспечивала передачами, создавая моменты, тогда как Майкл Кайоде, Кристоффер Айер, Натан Коллинз и Рико Генри держали оборону против атак соперника, особенно во втором тайме! Кланяюсь Киту Эндрюсу и его штабу», – заявил фанат по имени Иан.

«Самая содержательная игра команды в сезоне на данный момент. Ярмолюк был невероятен, Шаде и Тьягу работали на полную, а Йенсен, кажется, взбодрился своей более атакующей ролью. Больше таких матчей, пожалуйста», – добавил болельщик по имени Тим.

«Замечательно. С самого начала мы выглядели угрожающе, выдержали давление, которое «Борнмут» оказывал на нас во втором тайме, и заслужили три очка. Шаде непобедим, когда он уверен в себе, и наконец-то у нас есть ода для Егора Ярмолюка! Его прогресс в этом сезоне был невероятным, он быстро становится ключевым игроком для команды. Айер и Коллинз также выкладывались на полную, играя в подкатах и блокируя удары. Отличная игра в целом», – отметил фанат по имени Мэтт.

По теме:
Уокер обошел Саутгейта по сыгранным матчам в АПЛ. Впереди четверо
Абрамович принял решение относительно денег, полученных от продажи Челси
Лидер Ньюкасла о Хау: «Он будет частью моей жизни и в будущем»
Брентфорд Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фанаты болельщики
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Футбол | 29 декабря 2025, 19:46 1
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца
Известны планы Жироны на трансферы. Рассчитывают на украинца

Крапивцов скоро должен вернуться в заявку

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Футбол | 29.12.2025, 08:28
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29.12.2025, 17:59
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
Определено будущее Ракицкого в Черноморце после ухода Кучера
27.12.2025, 21:03 4
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 3
Бокс
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем