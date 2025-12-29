Невероятный прогресс. В Англии – в восторге от игры звезды сборной Украины

Болельщики «Брентфорда» поделились с BBC своими мыслями о победе их команды в матче 18-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1), в котором украинский полузащитник Егор Ярмолюк отметился результативной передачей.

«Это было что-то особенное. Команда играла как единое целое с первой минуты. Игорь Тьягу и Кевин Шаде мучили защиту «Борнмута» в воздухе и на земле. Полузащита в лице Матиаса Йенсена, Егора Ярмолюка и Виталия Янельта обеспечивала передачами, создавая моменты, тогда как Майкл Кайоде, Кристоффер Айер, Натан Коллинз и Рико Генри держали оборону против атак соперника, особенно во втором тайме! Кланяюсь Киту Эндрюсу и его штабу», – заявил фанат по имени Иан.

«Самая содержательная игра команды в сезоне на данный момент. Ярмолюк был невероятен, Шаде и Тьягу работали на полную, а Йенсен, кажется, взбодрился своей более атакующей ролью. Больше таких матчей, пожалуйста», – добавил болельщик по имени Тим.

«Замечательно. С самого начала мы выглядели угрожающе, выдержали давление, которое «Борнмут» оказывал на нас во втором тайме, и заслужили три очка. Шаде непобедим, когда он уверен в себе, и наконец-то у нас есть ода для Егора Ярмолюка! Его прогресс в этом сезоне был невероятным, он быстро становится ключевым игроком для команды. Айер и Коллинз также выкладывались на полную, играя в подкатах и блокируя удары. Отличная игра в целом», – отметил фанат по имени Мэтт.