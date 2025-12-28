Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Англия
28 декабря 2025, 04:36 |
Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк возглавляет сразу несколько статистических рейтингов среди хавбеков в возрасте до 21 года, выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы.

Так, по данным DataMB, экс-игрок «Днепра-1» является лидером по владению мячом, выигранным единоборствам и перехватам. Также он второй по разнице между точными и неточными пасами и по выигранным единоборствам, третий – по заблокированным ударам.

В текущем сезоне Ярмолюк сыграл в составе «Брентфорда» 21 матч и отметился двумя результативными передачами. Контракт Егора с английским клубом рассчитан до лета 2031 года.

Егор Ярмолюк статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
