Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
27 декабря Брентфорд на своем поле разобрался с Борнмутом со счетом 4:1 в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.
Хет-трик в этом поединке оформил Кевин Шаде. Ассист на один из его голов отдав украинский хавбек Егор Ярмолюк.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Брентфорд – Борнмут – 4:1
Голы: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семеньо, 75
Видеообзор матча
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Миккель Дамсгор.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут), асcист Алекс Хименес.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Егор Ярмолюк.
39’
ГОЛ ! Автогол забил Джордже Петрович (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Игор Тиаго.
