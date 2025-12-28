Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.12.2025 17:00 – FT 4 : 1
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 декабря 2025, 03:40 |
16
0

Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

28 декабря 2025, 03:40 |
16
0
Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

27 декабря Брентфорд на своем поле разобрался с Борнмутом со счетом 4:1 в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Хет-трик в этом поединке оформил Кевин Шаде. Ассист на один из его голов отдав украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Брентфорд – Борнмут – 4:1

Голы: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семеньо, 75

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Миккель Дамсгор.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут), асcист Алекс Хименес.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Егор Ярмолюк.
39’
ГОЛ ! Автогол забил Джордже Петрович (Борнмут).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд), асcист Игор Тиаго.
По теме:
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Арсенал – Брайтон – 2:1. Как Эдегор забил с передачи Сака. Видео голов
Кевин Шаде Брентфорд Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Егор Ярмолюк автогол Джордже Петрович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 27 декабря 2025, 23:54 4
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27 декабря 2025, 11:50 0
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество

У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…

Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Футбол | 27.12.2025, 12:55
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Бокс | 27.12.2025, 09:29
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 04:14
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 5
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 8
Футбол
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 17
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем