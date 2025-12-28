27 декабря Брентфорд на своем поле разобрался с Борнмутом со счетом 4:1 в матче 18-го тура АПЛ 2025/26.

Хет-трик в этом поединке оформил Кевин Шаде. Ассист на один из его голов отдав украинский хавбек Егор Ярмолюк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Брентфорд – Борнмут – 4:1

Голы: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семеньо, 75

Видеообзор матча