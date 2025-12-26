Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
27.12.2025 17:00 - : -
Борнмут
Англия
26 декабря 2025, 17:42 | Обновлено 26 декабря 2025, 17:59
Брентфорд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 декабря в 17:00 по Киеву

Брентфорд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между Брентфордом и Борнмутом. По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брентфорд

Далеко не самые лучшие результаты демонстрирует коллектив Егора Ярмолюка в текущем сезоне – хоть это и не удивительно, ведь сейчас «Брентфорд» проходит период масштабной перестройки. Тем не менее, после 17 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 23 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Однако расстояние между клубами сейчас небольшое – и от 16-й, и от 6-й позиции «пчел» отделяет 4 очка.

В Кубке английской лиги лондонцы дошли до четвертьфинала, где со счетом 2:0 потерпели поражение от «Манчестер Сити».

Борнмут

«Вишни» начали сезон отлично, однако начиная с ноября их форма пошла на убыль. Тем не менее, за 17 раундов Премьер-лиги «Борнмуту» удалось завоевать 22 зачетных пункта, позволяющих ему находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета клуб отделяет 9 баллов.

Из Кубка английской лиги «вишни» вылетели еще на стадии 1/32 финала от того же «Брентфорда».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Брентфорд». За этот отрезок пчелы одержали 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Борнмут» не может победить уже в 8 играх подряд. За это время команда одержала 4 победы и 4 ничьих.
  • В последних 9-х играх «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • «Борнмут» не побеждает на выезде уже 6 поединков подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.57.

Брентфорд
27 декабря 2025 -
17:00
Борнмут
Обе забьют 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
